Ľudia si myslia, že odhalili incest v seriáli so šialeným hodnotením 81 %: Majú aj ďalšiu teóriu, popletie vám hlavy

Pred niekoľkými dňami na streamovacej platforme Max pristála prvá časť tretej série seriálu Biely lotos (The White Lotus). Podľa hodnotení Slovákov a Čechov na platforme ČSFD obstála na 81 % a rovnaké hodnotenie svieti aj pri seriáli celkovo. Niektorí diváci popustili uzdu svojej fantázie a myslia si, že v ňom odhalili incest.

Oceňovaný seriál Biely lotos je konečne späť. Druhá séria mala premiéru v decembri 2022 a odvtedy sme nedočkavo čakali na jeho pokračovanie. Až doteraz.

Opäť sa ocitáme v dovolenkovom rezorte, tentoraz v Thajsku a sledujeme príbehy hostí a zamestnancov v priebehu jedného týždňa. Znie vám tento opis deja až príliš jednoducho? Ak seriál náhodou nepoznáte, pripravte sa na poriadne drsnú sociálnu satiru, ktorá sa vám dostane pod kožu.

Jedna scéna znepokojila divákov

Prvá časť novej série sa teší medzi divákmi kladnému prijatiu. Ak ste ju videli, možno vás zaujala scéna, ktorá sa odohrala medzi dvoma bratmi v ich spoločnej izbe.

Staršieho z nich stvárňuje herec Patrick Schwarzenegger a mladšieho Sam Nivola. Mladíci rozoberajú, aká je ich sestra „sexy“ a dostanú sa až k tomu, že jeden z nich sa ide do kúpeľne „uspokojiť“. Druhý sa na neho potajomky pozerá. Keď si to všimne, zatvorí dvere. Týmto, našťastie, celá scéna končí. Aspoň zatiaľ.

Not the white lotus season 3 having a incest storyline pic.twitter.com/k38GGd4Gw2 — caden⸆⸉ 🏎️ (@Caden3123) February 11, 2025

Niektorí totiž po tom, ako ju videli, začali šípiť, že medzi súrodencami možno je alebo vznikne aj iný vzťah, než ten bratský. Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) sa roztrhlo vrece s reakciami divákov, ktorí si myslia, že nám táto scéna naznačovala incest.

„Čo sa to do frasa deje s incestom v novej sérii Bieleho lotosu. Bojím sa,“ stojí v jednom komentári z mnohých z nich. Ďalší diváci sa tiež priklonili k názoru, že táto séria môže skutočne priniesť príbeh incestu. Navyše, medzi dvoma mužmi.

Zašlo to ešte ďalej

Objavila sa dokonca aj teória o tom, že napokon to nebude intímny vzťah medzi dvoma bratmi, ale medzi najstarším bratom a otcom a mladším bratom so sestrou.

Avšak nepredbiehajme a nechajme sa prekvapiť. Je totiž dosť možné, že napokon bude všetko inak. New York Post však spomína, že režisér Mike White v rozhovore pre The New Yorker spomenul gej zápletku a opísal ju ako „satanskú“.

Odhliadnuc na to, Biely lotos je seriálový skvost, ktorý, ak ste doteraz prehliadali, odporúčame všetkými desiatimi.