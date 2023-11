Ľudia sa rozchádzajú s partnermi kvôli teórii pomarančovej kôry, podrobujú ich tomuto testu

Ako by ste reagovali, keby sa vás vaša polovička opýtala, či jej ošúpete pomaranč? Ošúpali by ste ho, alebo by ste povedali, že si ho môže ošúpať sama? TikTok ovládol nový trend, ľudia sa so svojimi partnermi rozchádzajú práve kvôli teórii pomarančovej kôry.

Ľudia testujú svojich partnerov

Zabudnite na veľké gestá, skutočným znakom pravej lásky sú maličkosti, napríklad podržanie tašky, to, že pôjde partner na nákup alebo vám pomôže upokojiť sa po náročnom dni v práci. Ako píše Mail Online, vykonávanie malých láskavostí, ktoré vám uľahčia život, má teraz názov – teória pomarančovej kôry.

Trend odštartoval na TikToku rozhovor dvoch bývalých partnerov, ktorí spomínajú na minulosť. Jeden z nich povedal, že mu chýba, ako mu bývalý partner vždy šúpal pomaranč, lebo pri tom narobil neporiadok a partner to dokázal aj bez neporiadku. Príbeh sa veľmi rýchlo stal virálnym a ľudia sa začali deliť o maličkosti, ktorými im partneri uľahčujú každodenný život.

Je to šialenstvo alebo záchrana?

Mnohí ale priznali, že sa po zhliadnutí teórie pomarančovej kôry s partnerom rozišli. Keď totiž partnera požiadali, aby im pomaranč ošúpal, povedal, nech si ho ošúpu sami. Iní síce prosbe vyhoveli, no nezaobišlo sa to bez prekrúcania očami a nepríjemných komentárov. Jedna z používateliek si vraj uvedomila, že má pri sebe muža, ktorý je lenivý, celé dni trávi hraním hier, popíjaním a zrejme by jej nepomáhal ani s budúcim potomstvom a na všetko by bola sama.

Kým niektorí používatelia sociálnej siete si uvedomili, akí sú za svojho partnera a za maličkosti, ktoré pre nich robí, vďační, iným ostali len oči pre plač a zlomené srdce. Jedna z používateliek napísala, že je viac než schopná ošúpať si pomaranč a vybaviť nákup potravín. No je vďačná, že to robiť nemusí, lebo to z lásky urobí jej manžel.

Niektorí ľudia si zas vďaka teórii pomarančovej šupky uvedomili, aké sú takéto maličkosti dôležité a rozhodli sa, že ich pre partnera budú robiť častejšie. Ozývajú sa ale aj kritické hlasy, ktoré tvrdia, že takéto testovanie vzťahu na základe TikToku je čistým šialenstvom. Mnohí ale teóriu obhajujú a tvrdia, že im pomohla zbaviť sa ružových okuliarov, ktoré im mohli poriadne strpčiť budúcnosť.