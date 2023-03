Ľudia panikárili, ako šialení zdieľali hoaxy: Nikto neunáša deti v bielych dodávkach, upokojuje polícia

Ako informuje Polícia Slovenskej republiky vo viacerých postoch na sociálnej sieti, tak v priebehu včerajšieho dňa prijali oznámenia o podozrivej dodávke bez EČV v druhom a treťom bratislavskom okrese. Jeho osádka mala na ulici osloviť dve maloleté dievčatá. V zmysle oznámení sa mala v jednom prípade osádka pokúsiť vtiahnuť maloletú osobu do vozidla. Ide ale o lož.

Hodnovernosť tohto oznámenia sa nepotvrdila, no aj tak rozpútala veľkú hystériu na sociálnych sieťach. Polícia prosí, aby ľudia kontaktovali známe číslo 158 ak majú podozrenie že sú svedkom protiprávneho konania a nie, aby svoj príbeh vypisovali na Facebook.

„Žiadny trestný čin sa sám nevyšetrí na sociálnej sieti, a preto v prípade akejkoľvek trestnej činnosti je potrebné kontaktovať políciu a nie naháňať lajky na sociálnych sieťach,“ uvádza polícia.

Únosy detí?

Polícia upokojuje, že za posledné roky sa nestal žiadny únos dieťaťa na Slovensku. S vysokou pravdepodobnosťou k tomu nedošlo v samostatnej histórii štátu. Nemajú na mysli tzv. rodičovské únosy, ale klasické únosy, keď dieťa unesie cudzia osoba mimo rodičov.

„Všetky doposiaľ publikované statusy o údajných dodávkach, ktoré sa pokúšajú uniesť deti, boli hoaxom. Polícia takéto správy šíriace sa na Facebooku vždy preveruje. Ak by boli pravdivé, Slovensko by bolo prekliatou krajinou pre únoscov, lebo doposiaľ by si vždy „vylámali zuby“ a vždy by sa nechali „prekabátiť“ malými deťmi… Tvorenie takýchto hoaxov len spôsobuje zbytočnú paniku. História tejto dezinformácie siaha už do čias socializmu, kedy sa ústne hovorila historka o čiernej sanitke,“ píšu policajti.