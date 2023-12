Ľudia ho milujú, kritici majú opačný názor: Na Netflixe kraľuje rebríčku nový seriál, ktorý musíte vidieť

Blíži sa vianočný čas, kedy na chvíľu všetko spomalí a ľudia majú viac času užiť si pár dobrých seriálov a filmov. Okrem vianočných klasík vám odporúčame pozrieť si aj seriál My Life with the Walter Boys, ktorý momentálne na Netflixe kraľuje rebríčku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svet tínedžerky sa otrasie v základoch

Ako informuje web Screenrant, seriál My Life with the Walter Boys sa točí okolo Jackie Howardovej, tínedžerky, ktorej svet sa otrasie, keď jej rodina zahynie pri tragickej autonehode. V dôsledku toho sa musí presťahovať z New Yorku do Colorada. Adoptuje si ju priateľka jej zosnulej matky, Katherine Walterová, a jej obrovská rodina, ktorej súčasťou je desať chlapcov.

Seriál je založený na rovnomennom románe autorky Ali Novak z roku 2014 a prvá séria rozpovie príbeh v desiatich epizódach. Seriál zahŕňa všetko od toho, ako sa Jackie dozvedela o tragickom osude svojej rodiny, až po to, ako sa hlavná hrdinka ocitla v milostnom trojuholníku s dvoma chlapcami z rodiny Walterovcov.

Fanúšikovia sa dočkajú druhej série

Zo seriálu sú nadšení aj mnohí diváci. Niektorí sa vyjadrili, že seriál je milý a veľmi dobre sa pozerá už od prvého momentu. Niektorým by dokonca neprekážalo, keby z toho bol, takpovediac, nekonečný príbeh. Túto skupinu fanúšikov poteší správa, že sa dočkajú druhej série. Samozrejme, nijaký seriál ani film neulahodí každému. Aj tento si našiel svojich odporcov, ktorí kritizujú, že ich nezaujal a patrí medzi tie slabšie.

Čo sa hodnotenia týka, na ČSFD sa seriál v súčasnosti teší 70 %. Na IMDb má momentálne 7,2 hviezdičky a na Rotten Tomatoes má od divákov hodnotenie 78 %. Prekvapivo, kritici mu na tomto webe udelili len slabých 38 %.