Hanks nechcel bežný honorár, herec Bubbu mal po filme problém: 10 vecí, ktoré ste o Forrestovi Gumpovi nevedeli

Forrest Gump patrí medzi ikonické klasiky. Radí sa medzi akési povinné jazdy, aj keď nie každý má tento film v obľube a nevidel ho len málokto. Toto ste o filme, ktorý sa s hodnotením 94 % radí medzi najobľúbenejšie aj na ČSFD a čoskoro oslávil 30 rokov, možno nevedeli.

Koľko zaň Tom Hanks zarobil?

Ako informuje web Eighties Kids, Tom Hanks sa rozhodol rolu Forresta Gumpa prijať takmer okamžite po tom, ako si prečítal scenár. Mal ale niekoľko podmienok. Rozhodol sa, že za úlohu nechce bežný honorár. Tušil, že film sa stane obrovským hitom a mal pravdu. Namiesto bežného honoráru požiadal, aby mu vyplácali isté percento z tržby. Vďaka tomu zarobil závratných 40 miliónov dolárov (niektoré zdroje dokonca uvádzajú sumu 65 až 70 miliónov dolárov). Ďalšou z podmienok bolo, že vo filme bude hrať len vtedy, ak budú všetky vyobrazené udalosti historicky presné.

Počas pingpongu nikdy nežmurkal

Ak ste film videli, viete, že z Forresta sa stal profesionálny hráč pingpongu. Všimli ste si, že počas hry nikdy nežmurká? Podľa Screenrant je to preto, lebo keď sa spočiatku učil hrať pingpong, niekto mu povedal, že trik hry spočíva v tom, že má mať oči neustále na loptičke. Od tej chvíle sa toho držal a naozaj si na tom dal záležať. Možno práve to stálo za jeho úspechom. Mimochodom, herci udierali pingpongovými raketami len do vzduchu, loptičky boli dotvorené digitálne.

Akou chorobou trpela Jenny?

Vo filme nie je jasne vysvetlené, akou smrteľnou chorobou trpí Jenny. Mnohí predpokladajú, že zomrela na HIV/AIDS v dôsledku intenzívneho užívania drog. Táto choroba spôsobila v tom čase tiež epidémiu, takže z historického hľadiska by to dávalo zmysel.

V knihe však autor Winston Groom jasne uvádza, že Jenny trpí hepatitídou typu C. Ide o ďalšiu chorobu, ktorou sa možno nakaziť aj zo špinavých ihiel. Môže tiež viesť ku komplikáciám, ako sú rakovina pečene a lymfómy. Vo filme ale Jenny vysvetľuje Forrestovi, že lekári nevedia, čo to je, a nemôžu s tým nič urobiť.

Kniha a film sú poriadne odlišné

V knihe sa Forrest dostane do vesmíru, stane sa wrestlerom, fajčí trávu, stretáva sa s kanibalmi, kandiduje do Senátu Spojených štátov (jeho volebný slogan je „Musím sa vymočiť“) a hrá šachový turnaj. Ako informuje Mental Floss, v knihe sa tiež opisuje, že Forrest meria takmer dva metre a váži okolo 110 kilogramov. Pôvodne preto tvorcovia chceli, aby ho vo filme stvárnil John Goodman. Medzi kandidátmi boli aj John Travolta či Bill Murray, no rolu odmietli.

Spoločnosť Warner Bros. urobila jednu z najväčších chýb

Hoci film Forrest Gump nakoniec distribuovala spoločnosť Paramount, pôvodne ho mala vydať spoločnosť Warner Bros. Tá kúpila práva na knihu Winstona Grooma v polovici 80. rokov, keď bola ešte rukopisom, informuje What Culture. V jednom z najnepremyslenejších hollywoodskych obchodných rozhodnutí však Warner Bros. po uvedení filmu s podobnou tematikou – Rain Man, v roku 1988 nedôverovala komerčnej životaschopnosti filmu a súhlasila, že práva poskytne Paramountu výmenou za práva na pripravovaný akčný thriller Executive Decision (1996).

Hoci bol film Executive Decision miernym kasovým úspechom, v porovnaní s Gumpom neurobil dieru do sveta ani po finančnej, ani po kultúrnej stránke. Spoločnosť toto rozhodnutie možno ľutuje do dnešného dňa. Mimochodom, v čase, keď hral v kinách Forrest Gump, vychádzali aj kultové klasiky ako Jurský park, Pulp Fiction či Vykúpenie z väznice Shawshank. Filmoví nadšenci si teda naozaj mali z čoho vyberať.