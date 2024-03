Videli ste ich, no netušili ste, že sú rovnaké: V Hollywwode už roky vznikajú prakticky identické filmy, tu sú príklady

Každý jeden filmový fanúšik aspoň raz zažil ten zvláštny pocit, keď sa na filmovom plátne alebo na televíznej obrazovke pred ním objavila veľmi povedomá scéna, dej či koncept. Je to ako by ste práve videli niečo, čo ste už videli, aj keď si na prvý pohľad nedokážete vybaviť, kde presne to bolo. Ste si istý, že ste premietaný alebo sledovaný film ešte nevideli, no je vám známy. Nejde o žiadnu ojedinelosť. V kinematografii totiž existuje zaujímavý a často diskutovaný fenomén. Volá sa „twin films“.

Nejde o žiadnu novinku, bežný divák si ju ale možno ani neuvedomil. Fenomén „twin films“, ktorý by sme do slovenčiny mohli preložiť ako „filmové dvojčatá“, nie je žiadnou novinkou. V kinematografii sa dá vystopovať až do jej raných dôb. O čo ide?

Fenomén „filmových dvojčiat“ sa dá vysvetliť prosto, keď dva od seba nezávislé filmy, ktoré nie sú priamo prepojené a často vznikajú v rovnakom období, majú veľmi podobnú tému, obsah alebo štýl. Vznikajú na základe rôznych faktorov vrátane všeobecného záujmu v spoločnosti o určité témy, alebo vplyvmi trendov a udalostí na tvorbu filmov.

Je to jednoducho často len akási hollywoodska náhoda. Niekedy sa totiž tvorcovia filmov len inšpirovali rovnakým zdrojom, napríklad knižnou predlohou, historickou udalosťou, alebo legendou. Iným, a hollywoodskymi štúdiami často využívaným zdrojom inšpirácie sú samotné ohlásené projekty. Konkurenčné štúdio sa snaží podchytiť záujem divákov a vytvorí obdobný film, aby zarobilo tiež.

Samozrejme, niekedy to vyjde a obom „filmovým dvojčatám“ sa medzi divákmi darí. Inokedy to ale vôbec nemusí vyjsť. Všetci diváci sa ale istotne zhodnú na tom, že fenomén „twin films“ nepochybne poskytuje zaujímavý pohľad na to, aké témy a nápady oslovujú divákov a filmárov v rovnakom období, a ako rôzne tímy tvorcov pristupujú k podobným konceptom.

Fenomén twin films je nepochybne zaujímavý a v Hollywoode nejde o žiadnu novinku. Samotný fenomén má medzi filmovými nadšencami natoľko veľkú priazeň, že v internetovej encyklopédii Wikipedia má aj samostatnú stránku s (takmer) kompletným zoznamom skoro identických filmov. Vo svetovej kinematografii sa tento fenomén dá nájsť aj v príkladoch z roku 1913 a nižšie môžete nájsť desiatku príkladov tých najznámejších „twin films“.

Drvivý dopad (Deep Impact)/ Armageddon

Jednou z najvýraznejších dvojíc podobných filmov je nepochybne táto. Oba filmy hovoria o hrozbe z vesmíru v podobe asteroidu, ktorý sa skupina vedcov snaží zničiť skôr, než dopadne na Zem. Oba filmy majú hviezdne obsadenie, Drvivý dopad ale v tomto prípade ťahal za kratší koniec. Špeciálne efekty a aj herecké obsadenie, nehovoriac o dojímavej zápletke, mal v tomto prípade viac vyšperkované veľkofilm režiséra Michaela Baya.

Mravec Z (Antz) / Život chrobáka (A Bug´s Life)

