Ľudí desí nový horor v kinách: Kvôli krvavým scénam, v ktorých pretieklo 6500 litrov krvi, ho nevedia dopozerať

Pre mnohých nenápadný, no pre skalných fanúšikov dlho očakávaný. Kultová hororová séria sa dočkala ďalšieho filmového pokračovania a na prekvapenie všetkých, teda divákov a kritikov, je nový diel naozaj vydarený. Dalo by sa dokonca povedať, že ide o najlepšie hodnotený horor, ktorý v poslednom období prišiel do kín.

Článok pokračuje pod videom ↓

Samozrejme, tak ako pri každom inom filme, aj tu sa názory rozchádzajú. Kým niektorým príde stupídny, iní nešetria chválou. Pozitívne reakcie ale v prípade hororovej novinky Evil Dead: Vzostup zla (Evil Dead Rise) nadmieru prevládajú.

Brať ohľad treba ale najmä na to, že ide o prvé reakcie na film, ktorý sa do kín po celom svete dostal len v týchto dňoch. Aj pri pohľade na hodnotenia prvých divákov na ČSFD však možno tvrdiť, ide o naozaj vydarený film.

Kultová hororová séria

Evil Dead Rise je piatym filmom v poradí kultovej hororovej série, za ktorej zrodom stál v roku 1981 režisér Sam Raimi (Spider-Man 1-3, Doctor Strange In the Multiverse of Madness). Snímka Lesný duch (The Evil Dead) spájala originalitu s duchárskymi prvkami a litrami krvi, ktoré na obraze pretiekli. Práve prvý film bol pre Raimiho odrazovým mostíkom do veľkého Hollywoodu a spravil z neho hviezdu žánru. O čo ale vo filmoch ide?

Kultová jednotka (v českej distribúcii ju nájdete aj pod názvom Smrteľné zlo) rozpráva (na tú dobu originálny) príbeh 5-člennej partie mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú stráviť víkend v odľahlej chate uprostred lesa. V nej objavia tajomnú Knihu smrti a pásku nahratú archeológom. Ten v nej hovorí, že prastarý text bol objavený pod troskami sumerskej civilizácie. No a práve za pomoci nahratých zaklínadiel sa mladíkom podarí nevedomky prebudiť driemajúcich démonov z okolitých lesov, ktorí postupne ovládajú jedného člena partie za druhým, dokým nezostane len jediný, ktorý bude bojovať o prežitie.

Hlavnú úlohu v prvých troch filmoch série (keďže na úspech prvého Evil Dead nadviazali pokračovania Evil Dead 2 (1987) a Army of Darkness (1992)) stvárnil herec Bruce Campbell, ktorého účinkovanie v tejto frančíze taktiež nemálo preslávilo.

Bude pokračovať kultový trend?

Samozrejme, ako už býva zvykom, aj sériu Evil Dead trápilo, že filmy boli diel od dielu kvalitatívne horšie, stále však úspešné a každému z nich možno pripísať prívlastok kultový. No či sa tak stane aj v prípade nového – už piateho filmu v rade (štvrtým filmom bol remake z roku 2013) – ukáže až čas. Ako sme ale spomínali, zatiaľ sa novinka Evil Dead Rise teší nemalej popularite.

V novom filme sa z chát a lesa presúvame do mesta. Ústrednými postavami sú dve odcudzené sestry, ktorých stretnutie narušia prebudení démoni posadnutí mäsom. To ich uvrhne do totálneho boja o prežitie, v ktorom čelia tej najhoršej verzii rodiny, akú si len dokážu predstaviť.

Hektolitre krvi nezvládne každý divák

Je to veľmi zvrátený príbeh plný všetkého, čo dobrý horor má mať. „Audiovizuálne agresívny krvák so skvelým zvukom a veľmi nápadito pojatým násilím,“ napísal o hororovej novinke jeden z používateľov webu ČSFD vo svojej recenzii. A podobných pozitívnych reakcií sa nájdu ďalšie desiatky aj na zahraničných weboch.

Mnohí o Evil Dead Rise hovoria ako o tom najdesivejšom, čo za posledné roky videli, pričom nevynechávajú ani priznania, že si počas sledovania museli od hrôzy zakrývať oči. Niet sa čo čudovať, keďže vo filme bolo podľa tvorcov použitých až 6500 litrov falošnej krvi!

Uvidíme ho aj na HBO Max?

Pokiaľ by ste na film Evil Dead Rise chceli zájsť do kina a užiť si hrôzu na veľkom plátne, teraz máte fantastickú príležitosť. Snímka sa mala pôvodne objaviť len v distribúcii streamovacej platformy HBO Max, napokon sa ale rozhodlo, že poputuje aj do kín. Premiéru horor absolvoval len nedávno, 20. apríla, a ešte tam niekoľko týždňov pobudne.

Samozrejme, neskôr si ho budete môcť vychutnať aj z pohodlia domova na spomínanej streamovacej platforme.