Prekonali svojho predchodcu a aj zarobili viac: 10 najlepších pokračovaní slávnych filmov

Zvykne sa hovoriť, že pokračovanie k akémukoľvek úspešnému filmu nedokáže už nijakým spôsobom nadviazať na svojho predchodcu. V dejinách svetovej kinematografie sme však už neraz boli svedkami, že toto pravidlo nie vždy platí na 100%. A toto je desiatka práve takých výnimiek.

Článok pokračuje pod videom ↓

V dnešnej dobe sa bez pokračovania úspešný film prakticky nezaobíde. Samozrejme, nie vždy je pokračovanie naozaj potrebné a jeho jediným primárnym cieľom nie je ani tak príbeh rozšíriť, ale najmä zarobiť produkčnému štúdiu ďalších zopár desiatok miliónov naviac.

Vo filmových zoznamoch ale možno nájsť hneď niekoľko pekných výnimiek medzi pokračovaniami. Desiatka týchto filmov nielen zarobila viac ako prvé diely v sériách, ale taktiež svojich predchodcov hravo prekonala.

V článku sa dozviete aj: ktorý diel Star Wars je považovaný za najlepší v sérii;

prečo Freddymu Kruegerovi trvalo tak dlho, kým sa vrátil v solídnom pokračovaní;

ktorý film sa dočkal pokračovania až po 35 rokoch;

ktorá komiksovka má najviac najlepších pokračovaní.

Nová nočná mora (Wes Craven´s New Nightmare)

Hororová séria Nočná mora z Elm Street (A Nightmare On Elm Street) patrí ku kultovkám, obzvlášť jej prvý diel, ktorý svetlo sveta uzrel v roku 1984. Trvalo však celú dekádu a 5 pokračovaní, kým sme dostali solídny sequel k pôvodnému filmu. Ten nakrútil známy režisér hororov Wes Craven (Scream 1-4, The Last Hous On the Left), ktorý sa tak po dekáde vrátil k tomu, čo započal.

Veríme, že prvý diel Nočnej mory predstavovať netreba. Nadprirodzený slasher o démonovi Freddym Kruegerovi, ktorý v snoch vraždí teenagerov, pričom na to využíva rukavicu s ostrými čepeľami nožov, je známy viac než dosť. Zdanlivo posledný diel (po tomto filme totiž nasledoval ešte film Freddy vs. Jason a novodobý remake prvého dielu) sa odohráva v „skutočnom svete“, vďaka čomu sa dostávame na meta úroveň.

Hlavnými hrdinami sú herci, ktorí hrali v predchádzajúcich filmoch hlavných hrdinov. Dostávame sa tak na pľac nového dielu Nočnej mory z Elm Street, kde sa obeťami stávajú herci hrajúci vlastne samých seba, pretože Freddyho vražedná rukavica znenazdajky ožije.

Originálny námet, ktorý si napísal a zrežíroval sám Wes Craven sa v hororovom žánri zatiaľ nikomu nepodarilo prekonať. Veľmi vydarené pokračovanie, ktoré síce má svoje muchy, patrí však k tomu najlepšiemu, čo v tejto hororovej ságe vzniklo. Ako skutočný fanúšik Cravena a jeho počinov odporúčam, pozrite si celú sériu, nebudete banovať.

Top Gun: Maverick

Jeden z najčerstvejších prírastkov a naozaj vydarený. Mohlo by sa zdať, že Top Gun z roku 1984 pokračovanie vlastne ani nepotreboval, aj keď fanúšikovia po ňom volali ešte aj v čase, kedy sme o internete mohli len snívať. Dočkali sme sa ho (aj kvôli COVID-19 odkladom) minulý rok. A bol to úspech, aký asi nikto nečakal.

Top Gun: Mavercik zarobil nielen viac ako jeho predchodca, ale dokonca si odniesol aj niekoľko prestížnych ocenení (napríklad Oscara za Najlepší zvuk) a veľkú priazeň divákov.

Okrem toho, že snímka obsadila 9. miesto medzi najzárobkovejšími filmami histórie, je tiež aj pokračovaním, na ktoré sa čakalo dlhých 36 rokov, teda dlhšie než na ktorékoľvek iné.

Votrelci (Aliens)

V roku 1979 nám bol režisérom Ridleym Scottom predstavený zabijak z inej galaxie – Xenomorph a spolu s ním aj Ellen Ripleyová, ktorá proti nemu v hlbinách vesmíru aj so svojou posádkou bojovala.

Trvalo ale opäť o čosi dlhšie, kým fanúšikovia tohto sci-fi kultu dostali pokračovanie. Toho sa napokon po Scottovi ujal rovnako fantastický James Cameron (Titanic, Terminator, Avatar) v roku 1986. A výsledok?

Film, odohrávajúci sa 57 rokov po udalostiach prvého Votrelca, je ešte epickejší, ešte krvavejší a ešte namakanejší a prepracovanejší. Napokon aj hodnotenia naprieč filmovými webmi hovoria, že ide o jedno z najlepších pokračovaní, aké kedy vzniklo.

Blade Runner 2049

Aj v prípade kultového Blade Runnera, rovnako z režisérskej dielne vyššie spomínaného Ridleyho Scotta, fanúšikovia čakali na sequel dlhých 35 rokov.

O pokračovanie sa v tomto prípade postaral uznávaný režisér Denis Villeneuve (Sicario, Duna), ktorý do hlavnej úlohy neobsadil len Harrisona Forda, ale aj Ryana Goslinga, ktorý sa 30 rokov po udalostiach jednotky predstavuje ako nový Blade Runner a dôstojník losangeleskej polície s menom K. Odhaľuje tajomstvo, ktoré je natoľko zásadné, že by mohlo celkom rozvrátiť posledné zvyšky ľudskej spoločnosti. Toto odhalenie ho navyše núti odštartovať pátranie po Rickovi Deckardovi (Ford), ktorý je už 30 rokov nezvestný.

Terminátor 2: Deň zúčtovania (Terminator 2: Judgement Day)

Ďalšie vydarené pokračovanie pre Jamesa Camerona. Keď sa Arnold Schwarzenegger objavil v roku 1984 ako zlý kyborg z budúcnosti, ktorý musí zabiť Sarah Connorovú, všetci čakali, že sa v pokračovaní vráti ešte namakanejší a neporaziteľnejší. To sa napokon aj stalo, akurát v dvojke nebol Arnoldov Terminátor zlý, ale dobrý a chcel Sarah ochrániť.

Tento slušný dejový zvrat divákov prekvapil natoľko, až nechceli veriť, že sa to naozaj stalo. Vydarené, originálne a na tú dobu (sme v roku 1991) prepracované špeciálne efekty, aké dovtedy nikto v žiadnom inom filme nevidel. Negatívne reakcie na T2 vlastne ani nenájdete a superlatíva prekonávajú samé seba.