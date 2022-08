Najmladšia matka v histórii: Lina porodila svoje prvé dieťa iba vo veku 5 rokov, navždy tak prepísala dejiny medicíny

Ak je tehotné dievča mladšie ako 18 rokov, mnohí na ňu pozerajú cez prsty a pýtajú sa, či materstvo a výchovu dieťaťa zvládne. Držiteľkou smutného rekordu je však peruánske dievčatko menom Lima Medina. Navždy zmenila dejiny medicíny, keď svoje prvé dieťa porodila už ako 5-ročná.

V článku sa dozviete aj: Ako je možné, že sa Lina Medina stala matkou

Koho polícia obvinila

Ako rodina dieťa vychovávala

Prečo Lina svoje dieťa prežila

Rodičia si mysleli, že v nej rastie nádor

Začiatkom roka 1939 si rodina 5-ročnej Liny Marcely Mediny de Jurado pokojne, aj keď v chudobe, nažívala v malej dedinke Ticrapo v Peru. Jedného dňa si ale rodičia všimli, že Line sa zväčšuje brucho, píše portál All That Is Interesting. Otec Tiburelo Medina a mama Victoria Losea sa obávali, že v tele ich dcérky rýchlo rastie nádor. Vzali ju preto do Pisca k lekárovi.

Čakal ich však šok, aký nečakali ani v tom najhoršom sne. Lekár, ktorý Linu vyšetril, im totiž oznámil, že dievčatko je v siedmom mesiaci tehotenstva. Samozrejme, aj samotní lekári boli šokovaní, tehotenstvo malého dieťaťa bolo jednoducho nemysliteľné, no predsa pred nimi stálo tehotné malé dievčatko.

The world’s youngest mother, #LinaMedina, gave birth to a healthy baby boy at age 5 in 1939. But how could that happen? https://t.co/ufjXSyHPME — HowStuffWorks (@HowStuffWorks) July 26, 2022

Lina bola prevezená do lepšie vybavenej nemocnice v Lime a 14. mája 1939 vo veku 5 rokov, 7 mesiacov a 21 dní navždy prepísala dejiny medicíny, keď cisárskym rezom priviedla na svet zdravého chlapčeka. Stala sa tak najmladšou matkou v dejinách. Ako je niečo také vôbec možné?

Podľa portálu Rare Historical Photos dievčatko trpelo ojedinelým ochorením, ktoré zapríčinilo predčasnú pubertu. Znamená to, že sa sexuálne začala vyvíjať omnoho skôr, ako by mala. Kým väčšina dievčat do obdobia puberty vstupuje vo veku približne 10 rokov (chlapci o niečo neskôr, a to vo veku 11 až 12 rokov), Lina svoju prvú menštruáciu zažila v čase, keď nemala ešte ani 3 roky.

Otca obvinili z incestu

Keď mala 4 roky, mala plne vyvinuté prsia. Keď mala 5 rokov, rozšírila sa jej panva a jej kosti javili známky predčasnej zrelosti. Aj keď už mala panvu rozšírenú, stále to nebolo dosť na to, aby zvládla pôrod prirodzenou cestou, práve preto bol jedinou možnosťou cisársky rez. Chlapček sa narodil s váhou 2 700 gramov a Lina ho pomenovala Gerardo po doktorovi Geraldovi Lozadovi, ktorý mal jej prípad na starosti. Po niekoľkých dňoch mohli obaja z nemocnice odísť.

Samozrejme, prípad upútal pozornosť nielen nemocničného personálu, ale aj médií. Okamžite sa začalo špekulovať o tom, že bola Lina znásilnená. Tieň podozrenia padol na jej otca Tiburela. Lina však zaryto mlčala. Odmietala prezradiť, kto je otcom jej dieťaťa a nechcela hovoriť ani o okolnostiach, ktoré viedli k tomu, že otehotnela. Podľa portálu The Sun polícia Tiburela dokonca aj zatkla, čelil obvineniam z incestu.

The youngest person to deliver a child on record was five years old. Lina Medina began menstruating at two. Was she a woman? The 10 yo girl seeking an abortion from Ohio recently, was she a woman? pic.twitter.com/m1QT4lfPnx — DeBRUH Conrad (@conradian7) July 27, 2022

Rodina o tom, čo sa stalo, ako aj o dieťati, odmietala hovoriť. Držali sa v úzadí a Lina aj neskôr v dospelosti odmietala médiám poskytovať rozhovory, a to napriek tomu, že jej novinári ponúkali tisícky dolárov. Rodina podľa All That Is Interesting dokonca dostala ponuku vycestovať do Spojených štátov amerických, odmietli však aj to.

Tiburela napokon pre nedostatok dôkazov prepustili. V tom čase sa nevedelo, čo všetko predčasné sexuálne dospievanie spôsobuje. Ako ale informuje štúdia publikovaná prostredníctvom webu Cornell Chronicle, pred časom sa vedcom podarilo zistiť, že ochorenie môže byť zapríčinené napríklad sexuálnym zneužívaním.

Identitu otca dieťaťa sa nikdy zistiť nepodarilo

Lina mala 9 súrodencov a rodina malého Gerarda vychovávala ako jedného z nich. To, že je v skutočnosti Linin syn a nie brat, sa chlapec dozvedel, až keď mal 10 rokov. V priebehu nasledujúcich rokov kolovalo množstvo špekulácií o tom, kto mohol malé dievčatko nehanebne zneužiť a pripraviť ju tak o detstvo. Lekári si mysleli, že vzhľadom na jej vek Lina možno ani nedokázala popísať toho, kto ju priviedol do druhého stavu.

Je možné, že k zneužitiu došlo na slávnostiach, ktoré sa v dedine Ticrapo pravidelne organizovali. Tie neraz končili aj znásilnením, píše web Mysteries Unsolved. Ani túto teóriu sa ale nikdy nepodarilo potvrdiť. Objavili sa aj špekulácie, že dieťa neporodila ona. Svedectvá lekárov, krvné testy a ďalšie vyšetrenia však preukázali, že Lina bola naozaj tehotná a Gerard je skutočne jej.

Lina neskôr pracovala ako sekretárka pre lekára, ktorý pomohol priviesť jej syna na svet. Vďaka tomu zaplatila vzdelanie sebe a neskôr aj Gerardovi. Okolo roku 1970 sa vydala, keď mala 30 rokov, narodilo sa jej druhé dieťa a žila celkom obyčajným životom. Žiaľ, Lina svojho syna prežila, Gerardo zomrel v roku 1979 vo veku 40 rokov na následky ochorenia kostí.