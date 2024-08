Lidl v tomto slovenskom meste vytvorí stovky pracovných miest. Otvorí tu novú predajňu, ale aj veľké logistické centrum

Zabezpečenie potrieb zákazníkov a expanzia do nových kútov Slovenska nabrala pre domáce potravinové reťazce rýchlejší spád po ohlásení príchodu konkurencie v podobe Biedronky. Azda najviac sa na tento krok musí pripraviť Lidl, ktorý v poslednom období ohlásil niekoľko nových predajní. Ako teraz informuje portál MY Turiec, v Martine a jeho blízkom okolí vytvorí viac ako 400 pracovných miest.

Nemecký predajca totiž v regióne chystá hneď 2 projekty. Tým prvým je výstavba logistického centra v obci Rakovo pri Martine, ktoré tak v tejto kategórii na Slovensku doplní Sereď, Prešov a Nemšovú, kde už podobné centrá Lidl má. Vo všeobecnosti majú tieto centrá za úlohu skladovať predávaný sortiment a tiež jeho distribúciu podľa individuálnej potreby každej predajne, ktorá patrí do danej lokality.

Náklady na výstavbu by sa mali pohybovať na úrovni 50 miliónov eur a celková zastavaná plocha bude väčšia ako 60-tisíc metrov štvorcových. Čo je však asi najviac podstatné pre miestnych obyvateľov, je fakt, že takéto logistické centrum by mohlo dať novú prácu až 400 ľuďom. Okrem toho má aktuálna slovenská jednotka aj ďalšie dobré správy, nakoľko priamo v meste Martin plánuje otvárať ďalšiu predajňu.

Konkrétne pôjde už o štvrtý obchod nemeckého reťazca a nachádzať by sa mal v mestskej časti Košúty, neďaleko už otvoreného Kauflandu. Lokalita by mohla byť zaujímavá aj z dôvodu, že sa v nej momentálne realizuje výstavba nových bytových domov. Nová predajňa sa bude rozprestierať na ploche 2 500 metrov štvorcových a jej súčasťou bude aj parkovisko pre takmer 100 vozidiel. Portál zatiaľ bližšie nešpecifikoval, v akom časovom horizonte by mali jednotlivé projekty vzniknúť.

V Martine otvára, v Nitre zatvára

Ešte začiatkom júla sme vás informovali o zvláštnej situácii v jednej z nitrianskych predajní Lidl. Ten svoje brány zatvoril vo februári, vraj iba dočasne, zrejme s cieľom rekonštrukcie. Čakanie na znovuotvorenie sa natiahlo na dlhé mesiace, pričom ako nedávno uviedol portál Nitralive, bolo zbytočné. Lidl už tento obchod neotvorí.

Medzi obyvateľmi žijúcimi v blízkom okolí sa hovorilo napríklad tiež o problémoch so statikou objektu. Ako píše Nitralive, ešte počas augusta majiteľ objektu potvrdil rokovania s nemeckým reťazcom, no dnes je zrejmé, že neboli úspešné. V uplynulých dňoch z budovy zmizli aj reklamné nápisy označujúce žlto-modrého predajcu.

To, čo mnohí tušili, potvrdil aj hovorca spoločnosti Lidl. „Predajňu potravín Lidl na Ďurkovej ulici v Nitre sme sa rozhodli natrvalo zatvoriť, nakoľko náš nájomný vzťah sa skončil. Zamestnankyne a zamestnanci doteraz pracujúci v tejto predajni, budú ďalej pôsobiť v iných našich nitrianskych predajniach,“ povedal Tomáš Bezák.