Exkluzívne: Lidl prezradil, kde tento rok otvorí 4 nové predajne. Ide aj do menších miest, doplní samoobslužné pokladnice

Ako sme vás len včera informovali, Lidl kraľuje potravinovým reťazcom na Slovensku. Našou jednotkou nie je iba tržbami, ale aj ziskom a svoju pozíciu si bude upevňovať naďalej. Podľa našich informácií by mal do konca kalendárneho roka otvoriť ešte minimálne 4 nové predajne. Rozširovať bude aj svoju sieť samoobslužných pokladníc, ktoré by chcel nasadiť do každého obchodu.

Od svojho vstupu na trh sa reťazec rozrástol a v súčasnosti na Slovensku prevádzkuje až 164 predajní. Tie nájdeme takmer v každom kúte krajiny, pričom sa už čoskoro toto číslo rozšíri. „Do konca roka pribudnú aspoň štyri ďalšie predajne: Považská Bystrica, Bratislava – Rača, Rimavská Sobota, Stará Turá, pričom viacero ďalších projektov máme v rôznej fáze rozpracovania,“ uviedla pre interez Adriána Maštalircová z úseku komunikácie Lidl.

Vo svojich plánoch Lidl pripustil, že zvažuje expanziu aj do menších miest a väčších obcí, čím by sa chcel priblížiť slovenským zákazníkom ešte viac. Od otvorenia prvej tunajšej predajne, konkrétne na Galvaniho ulici v Bratislave, ubehne v septembri už 20 rokov a aj v rámci oslavy dvoch desaťročí na slovenskom trhu ponúkne reťazec nakupujúcim viacero súťaží či darčekov, ktoré zatiaľ nešpecifikoval.

Aktuálnym trendom je tiež automatizovanie jednotlivých predajní, v ktorých pribúdajú samoobslužné pokladnice s cieľom uľahčiť a zrýchliť prechod poslednou fázou nákupov. Ako nám zástupcovia spoločnosti prezradili, ich plánom je zaviesť takýto systém do každej predajne na Slovensku.

„Aktuálne je približne 70 % našich predajní vybavených samoobslužnými pokladnicami a ich počet priebežne rastie. Naším cieľom je inštalovať do konca tohto obchodného roka, teda do februára 2025, samoobslužné pokladnice do všetkých našich predajní,“ potvrdil obchodný reťazec pre interez. Podľa štatistík, v niektorých predajniach preferuje takýto systém platenia viac ako 50 % zákazníkov.