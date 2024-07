Lidl v tomto meste zatvoril predajňu, bola tu od roku 2008. Ľudia sem chodia stále, dátum znovuotvorenia ešte nie je známy

Súčasný trend supermarketom praje, čoho dôkazom je otváranie nových predajní prakticky v každom kúte Slovenska. Na domáci trh sa navyše chystá expandovať aj ďalší zásadný hráč v podobe Biedronky a koncom roka sa tak bude počítať každá predajňa. Zvláštny príbeh sa viaže s jedným z nitrianskych obchodov Lidl, ktorý svoje brány zatvoril vo februári, vraj iba dočasne. Ani dnes nie je jeho budúcnosť jasná, informoval o tom portál MY Nitra.

Ako z dostupných informácií vyplýva, Lidl na Ďurkovej ulici v Nitre svoje brány zatvoril bez varovania ešte vo februári tohto roka. „Na dverách vylepili oznam, že pripravujú novú, modernejšiu a pohodlnejšiu predajňu,“ špecifikoval portál, pričom takýto náhly koniec vyvolal aj množstvo špekulácií. Podľa všetkého je tento text na dverách nitrianskej predajne dodnes a ľudí zaujíma, čo bude s obchodom ďalej.

Nedávno sa údajne spomínalo znovuotvorenie predajne v auguste, no ako zistili redaktori MY Nitra, v interiéri niekdajšieho Lidlu sa zatiaľ nedeje nič a nevyzerá to, že by sa reťazec chystal svoje brány otvoriť už v lete. Miestni obyvatelia nepovažujú takéto kroky za seriózne a obchod podľa nich vyhľadáva veľa ľudí aj v súčasnosti. Po príchode k vchodu však ostanú sklamaní.

„Momentálne stále prebiehajú rozhovory s majiteľom objektu ohľadom ďalších krokov. Predpokladáme, že koncom leta budeme mať bližšie informácie,“ vyjadril sa pre portál Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl. Neuzatvorené rokovania s Lidlom potvrdili aj majitelia budovy, no konkrétne termíny špecifikovať nevedeli. Budúcnosť nitrianskej predajne je tak stále nejasná a tamojší zákazníci si zatiaľ musia hľadať alternatívne riešenia svojich nákupov.

Lidl prišiel so zaujímavým experimentom

Keď v obchodoch nakupujeme zeleninu, stretávame sa s cenou za hmotnosť, vo väčšine prípadov za jeden kilogram. Niektoré druhy zeleniny či ovocia by sa však mohli predávať aj na kusy, čo si uvedomil aj český Lidl, informoval portál iDnes.

Obchodný reťazec začal minulý týždeň u našich susedov takýmto spôsobom predávať papriku. Cena jedného kusa bielej papriky z Maďarska je stanovená na 4,9 koruny, čo je v prepočte približne 19 centov. Zvyšok ovocia a zeleniny sa však predáva bežným spôsobom.

Hovorkyňa reťazca prezradila, že inšpiráciu čerpali zo zahraničia a kusový predaj zeleniny sa rozhodli otestovať. Jeho zaradenie do stálej ponuky však, zatiaľ, nie je v pláne. Hospodárske noviny zisťovali, či podobný krok neplánuje aj slovenský Lidl, no dostali negatívnu odpoveď.