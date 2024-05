Lenka s Romanom prezradili, aké majú plány po skončení v Teleráne. Vieme, či ich diváci ešte uvidia na obrazovkách

Posledné dni divákov TV Markíza šokovala informácia, že obľúbená moderátorská dvojica po dlhých rokoch končí v rannej šou. Teraz prezradili, kam budú smerovať ich kroky.

Ako sme vás informovali v článku, Lenka Šóošová a Roman Juraško oficiálne skončili v Teleráne. Naposledy sa v štúdiu ukázali 28. mája a ich rozlúčka bola viac než dojemná. Ako však prezradila Lenka, šlo o vlastné rozhodnutie a hoci sa jej s touto reláciou nelúčilo ľahko, cítila, že je čas posunúť sa ďalej. Teraz moderátorská dvojica prezradila pre portál TV Markíza, kam povedú ich ďalšie kroky.

Prišli sa rozlúčiť

V rozlúčkovom vysielaní po 19. rokoch sa Lenka s Romanom rozlúčili s kolegami a reláciou. Medzi ľuďmi, ktorí sa prišli rozlúčiť a podporiť ich, boli dokonca aj takí, ktorí v Teleráne už nepracujú, no rozhodli sa tam byť pre dvojicu moderátorov v ich posledný deň. Objavili sa napríklad aj Adela s Viktorom. Obzvlášť dojatá z toho bola Lenka, ktorá nedokázala zadržať slzy. „Je to dôkazom, že Teleráno má dušu, že Teleráno žije ľuďmi,“ okomentoval to Roman, ktorý nazval všetkých zúčastnených svojou pracovnou rodinou.

„Teleráno je naša identita, polovica nášho života,“ povedala dojatá Lenka.

Čo chystajú ďalej

Dvojica zároveň prezradila, čo budú robiť teraz, keď dali Teleránu svoje zbohom. „Niekedy sa niečo končí a musí niečo nové začať,“ vysvetlila Lenka v slzách. „Chvíľku si potrebujem oddýchnuť a potom uvidím, že čo,“ priznala moderátorka a vysvetlila, že sa počas tejto pauzy plánuje venovať sebe a svojej rodine.

„Ja síce neodchádzam z Markízy, ale pre mňa osobne sa končí veľmi dôležitá istá obrovská životná etapa,“ prezradil zas Roman, ktorý sa z obrazoviek zatiaľ nechystá vytratiť, a dodal: „Ďakujeme aj vám, naši diváci, ale však, vidíme sa.“ Diváci ho už totiž nebudú vídavať v Teleráne, ale v relácii Reflex.