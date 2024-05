Petrana z prvej série Ruže pre nevestu povedala, že sa dostala na čierny zoznam televízie. Na akcie ju vraj nepozývajú pre jej názory

Víťazka prvej série Ruže pre nevestu sa podľa jej slov dostala na čierny zoznam televízie a teraz ju nikam nepozývajú.

Hoci sa v relácii Bez ruže, a tiež na premietaní druhej série Ruže pre nevestu v kine ukázalo viacero tvárí z prvej série Ruže pre nevestu, jej víťazku by ste medzi nimi len ťažko hľadali. Aspoň na oficiálnych fotografiách. Zatiaľ čo sa v príspevkoch od TV Markízy objavili Tomáš, Marcela, Tereza aj Bejba, o prítomnosti Petrany sa ľudia dozvedeli len vďaka jej príspevku, v ktorom nechýbala ani výčitka voči televízii.

Dostala sa vraj na blacklist

„Dnes vidím, že to nie je až taká rarita dostať sa na blacklist určitej televíznej stanice len za svoj názor či svoju pravdu, ale to nevadí, keďže dostať sa ich ‘vip’ eventy na ktoré ťa tvrdohlavo nepozývajú vôbec nie je ťažké,“ napísala Petrana k príspevku, v ktorom upozornila na vzniknutú situáciu. Hoci v príspevku nemenovala televíznu stanicu, keďže šlo o udalosť k šou Ruža pre nevestu, nebolo náročné domyslieť si, komu sú jej slová určené.

Ľudia v komentároch vyzerali byť šokovaní touto informáciou a hoci nezistili, aký názor presne stál za stratou Petraninej mediálnej pozornosti, rozhodli sa aspoň vyjadriť svoju podporu a rozhorčenie nad touto situáciou.

„Ja si myslím, že je to celkom urážka, pretože je víťazka I. série, a iba preto lebo povedala veci na rovinu a povedala pravdu, tak to teraz neznamená, že neexistuje… A hlavne keby mali rovnaký meter na každého, čo tam účinkoval, tak by museli tých ľudí odignorovať viac, resp. dávať aj pokuty…. A najviac ma dojalo, keď som len nedávno uvidela čo za „moderátorky“ pozvali do relácie „Bez ruže“. No tak na tie dve by už radšej zabudol asi každý… Bez urážky,“ znel napríklad jeden z komentárov.

„Keby išlo o vip volebnej noci, chápem, ale ide o vip Ruže, ktorú pred rokom vyhrala,“ pridala sa ďalšia komentujúca.

Požiadali sme TV Markíza o vyjadrenie k týmto obvineniam, do uzávierky sa nám však neozvali.

