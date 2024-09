Len za 17 eur k jednej z najkrajších pláží sveta: Našli sme šialene lacné letenky, letí sa priamo z Bratislavy

Počasie prinieslo veľký zvrat a ak si niektorí z vás ešte včera užívali slnenie v plavkách, dnes ráno sme do školy či práce nahodili mikinu a do tašiek zbalili dáždnik. Ak nechcete, s letom sa ešte lúčiť nemusíte. Stačí sa vybrať na dovolenku do tepla. Napríklad, do tureckého Dalamanu, kam sme pre vás našli lacné letenky.

Jednosmerné letenky na juh Turecka teraz začínajú už na 17 eurách. Za túto cenovku sa letí 21. októbra nízkonákladovkou Ryanair priamo z Bratislavy do Dalamanu v provincii Muğla a let trvá dve a pol hodiny. Ak si priplatíte tri eurá, môžete si vyberať z viacerých jesenných termínov.

Tam aj späť len za 40 eur

Čo sa týka cien spiatočných leteniek, tiež nemusia zruinovať váš rozpočet. Najlacnejšie obojsmerné letenky začínajú na sume 40 eur a máte na výber z viacerých novembrových termínov. Napríklad, s odchodom 15. novembra a návratom 22. novembra, v Dalamane teda strávite 7 nocí, čo je na dovolenku priam ideálne.

Možno vám teraz vŕta v hlave, aké počasie tam v tomto období očakávať. Portál Holiday Weather uvádza, že denné teploty tam v novembri dosahujú 17 °C, čo nie sú letné horúčavy, no je to viac, než v rovnakom čase na Slovensku. Počas októbra sa môžu vyšplhať až na 24 °C, takže ak chcete teplejšie, vyrazte skôr.

September môže byť na túto dovolenku ideálny

Ideálne koncom septembra. Ak odletíte 30. septembra a vrátite sa 7. októbra, za cestu tam aj späť zaplatíte 75 eur, čo nie je zlá suma a vychutnáte si plnohodnotnú oneskorenú letnú dovolenku s príjemnými teplotami.

Čo robiť v Dalamane?

V Dalamane si na svoje prídu milovníci pláží, ale aj histórie. Ako opisuje portál Pip and the City, nazýva sa aj tyrkysovým pobrežím Turecka pri Egejskom mori. Čakajú tam na vás krásne pláže s čistou vodou a nádhernou zelenou krajinou navôkol.

Jedným z najznámejších miest Dalamanu je pláž pláž Ölüdeniz — Modrá lagúna. Hovorí sa o nej ako o jednej z najkrajších pláží sveta, a keď ju uvidíte, rýchlo pochopíte prečo.