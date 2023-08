Len kúsok od našich hraníc nájdete najlepší aquapark v Európe a ani o tom netušíte: Vieme, koľko stojí vstupné

Recenzie a hodnotenia dnes nezbierajú len reštaurácie, podniky či ubytovania. Ľudia sa radi podelia aj so zážitkom z aquaparkov, pričom nedávno sa podarilo zostaviť rebríček tých najlepšie hodnotených v celej Európe, pričom úplne najlepší sa nachádza kúsok od našich hraníc.

Vonkajšie aj vnútorné bazény, tobogány, rôzne vodné atrakcie, sauny, welness, drinky či šikovná gastronómia. Aquaparky dnes ponúkajú pre svojich zákazníkov široké spektrum vymožeností, ktoré platí pre všetky vekové kategórie. Ktorý je však ten najlepší v Európe? Poľský portál informuje, že ide o ten, ktorý máme takmer pod nosom.

Najlepšie hodnotený aquapark v Európe

Približne 55 kilometrov západne od Krakova sa nachádza mestečko Zator, ktoré je známe najmä pre komplex s názvom Energylandia. Toto miesto poznajú ľudia z rôznych kútov sveta, keďže ide o gigantický komplex zábavného parku, rôznych atrakcií a zároveň je to teda aj domov najlepšie hodnoteného aquaparku v Európe, spomína aj Dnes24.

Otvorili ho v roku 2016, má 5 bazénov, 36 tobogánov, pláž a disponuje ležadlami pre 7-tisíc návštevníkov. Atrakciu vybrali na prvé miesto v rebríčku Interhome podľa recenzií na Google. Podmienkou bolo, aby mal aquapark minimálne 1 000 hodnotení.

Nie je však vôbec lacný

Jedinou komplikáciou, ktorá môže potenciálnym návštevníkom prekážať, je fakt, že do tohto aquaparku sa nedá vstúpiť len samostatne. Je totiž nutné zakúpiť si denný vstup do celého komplexu Energylandie, ktorý stojí približne 45 eur na osobu. Nie je to však ani zďaleka cena, ktorá dvíha ľudí zo stoličiek. Napríklad, Tatralandia v Liptovskom Mikuláši vyjde dospelého na deň 54 eur.