Prehľad ôsmich slovenských aquaparkov: Niekde rodina zaplatí za vstup aj 200 eur, inde necelých 30. Takto viete ušetriť

Letná sezóna už nezadržateľne klope na dvere a Slováci pomaly začínajú vyberať miesta, ktoré počas prázdnin navštívia. Mnoho ľudí stále volí podporu domáceho cestovného ruchu a aquaparky sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Kam sa ale vybrať a koľko to bude stáť? Hľadať už nemusíte, vybrali sme pre vás 8 známych vodných parkov v každom kúta Slovenska.

V článku sa dozviete: do ktorých aquaparkov sa v lete oplatí ísť;

aké sú ceny vstupeniek do najlepších slovenských aquaparkov;

s akými nákladmi musí počítať štvorčlenná rodina;

ako sa dá na vstupnom ušetriť.

Rolu hrá vstupné, ale aj dopravná dostupnosť

Pochopiteľne, väčšina ľudí hľadí pri výbere dobrého aquaparku na viacero faktorov. Medzi tie najdôležitejšie určite patrí cena vstupného, dopravná dostupnosť, ale aj konkrétne vybavenie daného vodného raja. Prakticky v každom kúte Slovenska nájdete minimálne jedno kúpalisko obstojnej kvality. My sme do článku vybrali 8 miest, pričom zastúpenie má západná, južná, severná, stredná, ale aj východná časť našej krajiny a je tak len na vás, kam sa vyberiete.

Západné a Južné Slovensko zastupujú Aquapark Senec a Thermal Resort Štúrovo, Stredné Slovensko Aqualand Banská Bystrica, Vodný park Bešeňová, Tatralandia Liptovský Mikuláš, na severnom Slovensku to je Meander Oravice a na východe máme AquaCity Poprad a Thermalpark Šírava.

Čo sa týka najlepšej dostupnosti, Tatralandia v Liptovskom Mikuláši a AquaCity Poprad sa nachádzajú na hlavných vlakových linkách medzi Bratislavou a Košicami. Ak uprednostňujete cestovanie vlakom, do týchto aquaparkov sa viete dostať pomerne pohodlne (vlaky majú študenti a seniori zadarmo). Na druhej strane, práve v týchto dvoch vodných parkoch počas letnej sezóny riskujete preplnené bazény a atrakcie, nakoľko tiež spadajú do blízkej oblasti turistických centier Vysokých a Nízkych Tatier.

Pri ostatných aquaparkoch vám zrejme neostáva nič iné, len zvoliť ako dopravný prostriedok automobil. Samozrejme, ak teda nebývate v blízkom okolí, prípadne vám nevadí absolvovať 2-3 prestupy pri ceste verejnou dopravou.

Najdostupnejšie sú zároveň aj najdrahšie

Výlet do najlepších aquaparkov skutočne nemusí byť najlacnejšou záležitosťou. Bežná štvorčlenná rodina musí svoj rozpočet pripraviť na trojcifernú sumu už len za vstupné, nehovoriac o nákladoch na stravu a nápoje.

Tak napríklad, ak si chcete AquaCity Poprad užiť so všetkými atrakciami a wellnessom, vstup vás vyjde na 37 eur (dospelý), respektíve 33 eur (deti od 12 rokov a seniori). Ušetriť však môžete, ak si lístky kúpite vopred cez internet, prípadne využijete rodinnú zľavu, v rámci ktorej sa do sumy 70 eur vojdú dve dospelé osoby a dve deti do 18 rokov. Taktiež je tu možnosť využiť obedové menu, ktoré pre 4 osoby stojí dokopy 32 eur.

AquaCity Poprad Cena vstupu pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 18 rokov (Wellness packet bez akcií a špeciálnych balíkov) – 140 eur Počet bazénov – 13 Špeciálne atrakcie (tobogány, šmýkačky) – Áno

Najdrahším slovenským aquaparkom je Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Podobne ako pri Poprade majú návštevníci na výber viacero balíkov, no vychádzať budeme z toho, ktorý zahŕňa všetko, vrátane wellnessu. Celodenný vstup pre dospelú osobu stojí 54 eur, pre študentov a seniorov 49 eur a pre deti 38 eur. Ušetriť pár eur môžete v prípade, že zvolíte lacnejší vstupný balík bez saunového sveta, respektíve si lístky zaobstaráte aspoň deň vopred online, no musíte vlastniť GoPass.

Tatralandia Liptovský Mikuláš Cena vstupu pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 18 rokov (Sauna ticket bez akcií) – 206 eur Počet bazénov – 14 Špeciálne atrakcie (tobogány, šmýkačky) – Áno

Rovnako ako Tatralandia, do skupiny TMR patrí aj aquapark v Bešeňovej, ktorý je cenovo úplne identický. Platia tak rovnaké ceny, a tiež možnosti, ako na vstupnom ušetriť. Bešeňová však ponúka viac bazénov (18 letných a 9 celoročných) a počas letnej sezóny teoreticky lepšiu voľbu, ako spomínaná susedná Tatralandia, ktorá je priamo v spádovej oblasti neďalekej Jasnej.

Bešeňová Cena vstupu pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 18 rokov (Sauna ticket bez akcií) – 206 eur Počet bazénov – 27 Špeciálne atrakcie (tobogány, šmýkačky) – Áno

Ak sa na mape presunieme severnejšie, nájdeme tam aquapark Meander Oravice. Oproti predošlým vodným parkom tu už skôr hovoríme o lokálnom význame a to sa premieta tiež do cien. Celodenný lístok pre dospelú osobu vychádza na 20 eur, zľavnené lístky pre študentov a seniorov sú len o euro lacnejšie. Ak máte dieťa do 10 rokov, vstup má zdarma. Pri deťoch do 16 rokov viete slušne ušetriť, nakoľko vstup pre štvorčlennú rodinu s dvoma deťmi vo veku 10-16 rokov stojí 59 eur.

Podobne ako Bešeňová, tak aj Oravice ponúkajú bazén s umelými vlnami.