Lekári varujú celé Slovensko: Kotlárove kroky by mohli ohroziť ochranu verejného zdravia

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Autority v zdravotníctve vyzvali, aby vláda verejne odmietla takéto praktiky.

Odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mohlo ohroziť ochranu verejného zdravia. Upozornila na to iniciatíva Lekári nahlas s tým, že pravidlá predstavujú základný nástroj globálnej spolupráce pri prevencii a zvládaní zdravotných hrozieb, akými sú epidémie či pandémie.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pre TASR uviedol, že revíziu pravidiel rezort neodmieta, len pozdržuje pripojenie sa k nej, kým nebudú vyriešené identifikované právne medzery.

„Ako zdravotnícki pracovníci považujeme za mimoriadne dôležité, aby Slovensko zostalo súčasťou medzinárodného systému včasného varovania, výmeny odborných informácií a koordinovaného postupu pri ochrane verejného zdravia. Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami nie je otázkou politiky, ale bezpečnosti pacientov a ochrany zdravia obyvateľov,“ priblížila iniciatíva.

Prístup na základe vedy

Očakáva preto, že vláda SR bude k tejto téme pristupovať na základe vedeckých poznatkov a v záujme ochrany verejného zdravia. Autority v zdravotníctve vyzvali, aby verejne odmietli takéto praktiky. „Tie nás budú izolovať od medzinárodnej spolupráce a ohrozia verejné zdravie občanov tejto krajiny,“ podotkli.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Ministerstvo spravodlivosti SR v utorok (10. 3.) informovalo, že vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie IHR, prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ozrejmilo, že pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká spojené s prijatím zmien.

Výhrady rezortu podľa jeho slov potvrdili v stanoviskách aj právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Šaško zdôraznil, že medicínska časť predpisov nie je problémom. V právnej oblasti však podľa slov ministra pomenovali viaceré relevantné inštitúcie určité otázky.

Na riziká spojené s prípadným odmietnutím predpisov upozornili aj viaceré opozičné strany. Žiadajú ministra zdravotníctva, aby na stredajšej vláde odmietnutie medzinárodných zdravotníckych predpisov nepredkladal.

Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve v roku 2024 verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vtedy krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu.

Namietal aj voči neprimeraným zásahom do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenské mesto má zvláštny problém: Obyvateľov terorizujú nevítaní návštevníci, radnica je zúfalá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac