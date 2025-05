Lacný Action v ďalšej lokalite? Diskont zrejme mieri do ikonického obchodného domu, prezrádza to tento detail

Holandský diskont Action začal svoju slovenskú púť v našom hlavnom meste ešte v marci 2023. Po viac ako dvoch rokoch už u nás otvoril tri desiatky predajní a v expanzii pokračuje aj naďalej.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V súčasnosti má Action najsilnejšiu pozíciu v Bratislave, kde zatiaľ otvoril štyri prevádzky. Tie sa nachádzajú v Petržalke, Lamači, Dúbravke a na Zlatých Pieskoch. Ide tak o relatívne strategické rozmiestnenie v rámci západnej, východnej a južnej časti mesta. Ešte v marci sme vás informovali o tom, že portfólio v hlavnom meste by sa mohlo rozšíriť. Nasvedčovala tomu pracovná ponuka, podľa ktorej holandský diskont hľadá manažment predajne do centra Bratislavy.

Keďže Action svoje plány vopred oficiálne neprezrádza, nebolo jasné, kde by sa tento nový obchod mohol nachádzať. „Action plány na otváranie nových predajní nekomentuje,“ uviedla vtedy pre interez Nina Černá z agentúry Best Communications, ktorá Action zastupuje. Ako nedávno upozornil portál Bratislavské noviny, stať by sa tak mohlo v známej lokalite.

Prezrádza to nápis na budove niekdajšieho OD Prior. Táto legendárna budova na Kamennom námestí v centre Bratislavy je v súčasnosti využívaná ako obchodný komplex – nájdeme tu gastroprevádzky, ale tiež predajne niektorých obchodných reťazcov. Ich portfólio by tak mohol doplniť aj Action, ktorého logo sa už týči na streche historickej lokality. Podľa dostupných správ nahradilo nápis Prior Bratislava.

Holanďania sa tak po relatívne okrajových častiach Bratislavy dostanú aj priamo do jej srdca. Okrem hlavného mesta podľa našich informácií Action pripravuje predajne napríklad v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne či Revúcej. V Banskej Bystrici a Trenčíne by mal obsadiť priestory po skrachovanom Okay elektro. Navyše len nedávno lacný reťazec otvoril svoju prvú prevádzku v Liptovskom Mikuláši.