Na lacný tovar sa môžu tešiť ďalší Slováci, obľúbený diskont Action expanduje. Nová predajňa poteší túto lokalitu

Odhliadnuc od segmentu potravinových reťazcov spôsobil najväčší ošiaľ medzi spotrebiteľmi práve príchod holandského Actionu, ktorý má vo svojom sortimente zmiešaný tovar rôzneho druhu za diskontné ceny. Koncept Slovákov oslovil a od otvorenia prvej predajne pred viac ako dvoma rokmi sa sieť tohto reťazca značne rozšírila. Ako sa zdá, v nastolenom tempe nepoľavuje.

Action sa v súčasnosti na Slovensku dostal na úroveň troch desiatok predajní a ako jeho zástupcovia viackrát avizovali, v expanzii by chceli pokračovať aj naďalej. Miest na mape pribúda, no holandský reťazec zatiaľ prekvapujúco absentuje v metropole východného Slovenska – Košiciach, ale tiež nemá výrazné zastúpenie ani na strednom Slovensku.

Ako sme vás informovali ešte v januári, to by sa postupne mohlo zmeniť, nakoľko Action s najväčšou pravdepodobnosťou mieri po Zvolene aj do Banskej Bystrice. Zatiaľ najsilnejšie zastúpenie má, celkom pochopiteľne, v našom hlavnom meste. Bratislavčania môžu v súčasnosti využívať až štyri diskontné predajne – konkrétne v Dúbravke, Lamači, Petržalke a na Zlatých Pieskoch. Ako však vyplýva z najnovšej pracovnej ponuky na portáli Profesia, svoju pozíciu Action v Bratislave opäť posilní.

Nová predajňa v centre mesta?

Ponuka, ktorú sme našli, je zameraná na hľadanie manažmentu predajne v centre mesta. Nakoľko Action v bratislavskom centre nepôsobí, je zrejmé, že pôjde o úplne novú prevádzku. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 665 eur mesačne a budúci manažéri musia absolvovať 8-týždenný školiaci program. Reťazec od nich tiež vyžaduje skúsenosti s prácou v maloobchode a aj na vedúcej pozícii v tomto segmente.

V ponuke chýba dátum nástupu a viac Action neprezradil ani v texte. My sme sa preto obrátili na zástupcov reťazca a zisťovali viac informácií aj o tom, koľko predajní by chceli Holanďania na Slovensku v roku 2025 otvoriť.

Prípravu novej predajne v centre Bratislavy nám kompetentní nepotvrdili, no ani nevyvrátili. „Action plány na otváranie nových predajní nekomentuje,“ uviedla pre interez Nina Černá z agentúry Best Communications, ktorá Action zastupuje. Reťazec štandardne oficiálne správy o pripravovaných prevádzkach komunikuje zhruba 14 dní pred samotným otvorením.