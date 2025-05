Lacný Action pripravuje nové slovenské predajne, nasťahuje sa do priestorov po skrachovanom elektre. Mieri do týchto miest

Holandský diskont Action má na Slovensku viac ako tri desiatky predajní. Naprieč našou krajinou sa rozširuje v pomerne svižnom tempe a ako sa zdá, ubrať z neho neplánuje. Dôkazom sú ďalšie pripravované predajne.

Predajca zmiešaného tovaru už viackrát prezentoval ambíciu, podľa ktorej chce byť ľuďom čo najbližšie a otváraním nových predajní bude reagovať predovšetkým na ich dopyt a záujem. Na základe zverejnených pracovných ponúk sme vás v uplynulých týždňoch informovali, že po dlhšom čakaní zavíta aj do očakávaných krajských miest ako Košice či Banská Bystrica. Od začiatku mája zároveň premiérovo pôsobí už aj v Liptovskom Mikuláši.

Keďže zástupcovia Actionu nezvyknú prezrádzať bližšie detaily v predstihu, zatiaľ nie je jasné, v akom časovom horizonte by mohli uvedené obchody otvoriť. Podľa našich informácií sú však vo fáze prípravy dve predajne – v spomínanej Banskej Bystrici a tiež v Trenčíne. Pod hradom Matúša Čáka pritom Holanďania jednu prevádzku už majú, pôjde tak o ich druhý obchod.

Kým prvú predajňu majú Trenčania v severovýchodnej časti mesta, druhá by sa mala nachádzať na juhu v obchodnej zóne v blízkosti OC Laugarício. Prebrať by tu mala prázdne priestory po skrachovanej sieti Okay elektro. S otvorením sa údajne počíta na konci júna. Podobný scenár píše aj mesto v srdci Slovenska. Podobne, ako v Trenčíne, aj tu Action preberie predajňu po Okay elektro. Tá sa nachádzala v známom areáli Terminal Vlak-Bus-Shopping.

Zástupcov diskontného reťazca sme kontaktovali s otázkami, aktuálne práce však komentovať nechceli. „Nové predajne obvykle komentujeme 14 dní vopred,“ odkázali pre portál interez. Vyššie uvedené informácie tak nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.

Okrem Košíc, Banskej Bystrice či Liptovského Mikuláša by sa podľa zverejnených pracovných ponúk mohla dočkať aj Revúca. Mzda pre manažérov sa bude začínať na úrovni 1 450 eur mesačne a súčasťou ich náboru bude osemtýždňový školiaci program. Reťazec od potenciálnych záujemcov tiež vyžaduje minimálne päťročnú prax v maloobchode, pričom aspoň dva roky by to malo byť na vedúcej pozícii.

Trpký koniec Okay elektro

Po kedysi významnej česko-slovenskej sieti Okay elektro ostalo v rámci obchodných zón niekoľko voľných priestorov. Kým príbeh reťazca Action sa u nás stále len rozbieha, Okay už definitívne padlo.

Okolo predajcu elektroniky sa toho v posledných mesiacoch udialo skutočne veľa. Všetko sa začalo správami, podľa ktorých rozšírená sieť obchodov čelí finančným problémom. Následne internet negatívne zaujala kontroverzná marketingová kampaň, pričom v decembri minulého roka Okay definitívne ohlásil zatvorenie všetkých tuzemských predajní s tým, že pokračovať bude iba v e-shope.

Ten však na začiatku marca vypol a zákazníkov systém automaticky presmeroval na českú verziu. Dnes už vieme, že spoločnosť skončila v likvidácii.

Okay elektro sa dostalo do problémov vplyvom viacerých faktorov. V náročnom období sa firma pokúšala nájsť investora, ktorý by jej pomohol v tvrdom konkurenčnom boji. V rámci neho sa zlúčili predajcovia Nay a Datart, stále silnejšiu pozíciu si buduje napríklad Alza. Okay v týchto „pretekoch“ napokon ťahalo za kratší koniec a spomínaného investora sa nájsť nepodarilo.