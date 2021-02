Odporúča ho vidieť aj sám DiCaprio. Nová dráma Palmer je filmom, ktorý dojme aj tých najtvrdších ľudí

Kinosály aj naďalej zostávajú zatvorené, a tak jediným miestom, kde sa dá dopracovať k ešte nevideným filmom, je internet. Streamovacie služby Netflix či HBO GO sa snažia svojich predplatiteľov nalákať pred obrazovky svojimi pútavými filmami v ponuke, no pri jednej je kvalita otázna a pri druhej ide zväčša o snímky, ktoré už všetci videli. Aj preto má Apple TV+ navrch. Predplatiteľom totiž ponúka filmy, ktoré ešte nikto nevidel a navyše výnimočných kvalít.

Streamovacia platforma spoločnosti Apple síce nechrlí filmy a seriály ako na bežiacom páse (v porovnaní napríklad s Netflixom), no aj to málo, čo vydá, sa teší nemalej obľube, najmä vďaka ich vycibrenej kvalite.

Na to, aké kvalitné seriálové počiny od svojho vzniku v novembri 2019 už Apple TV+ stihlo svetu predstaviť, sme sa už pozreli. Tentokrát dávame do pozornosti skutočne pozoruhodnú a hviezdne obsadenú novinku s názvom Palmer. V tej si hlavnú úlohu zahral spevák, producent a príležitostný herec Justin Timberlake a výsledok je tak prekvapivo vydarený, že film odporúčajú na zhliadnutie aj jeho kolegovia z brandže. Prečo sa teda nový originálny počin z producentskej dielne Apple oplatí vidieť?

Nenápadná dráma

Podobných námetov už sme, samozrejme, mohli vo svete kinematografie vidieť niekoľko. Palmer však z radu podobných filmov vyčnieva aj vďaka režisérovi, ktorý za snímkou stojí. Fisher Stevens sa vo filmovom priemysle predstavil skôr ako herec – počuť sme ho mohli napríklad v snímke Psí ostrov (Isle of Dogs), či vidieť v snímke Grandhotel Budapešť (The Grand Budapest Hotel) – no sám je aj scenáristom a príležitostným režisérom. A jeho najnovší počin prekvapil kritikov i divákov, ktorí ho nešetria chválami.

Snímka Palmer sleduje príbeh Eddieho Palmera (Timberlake), ktorý sa po 12 rokoch strávených vo väzení vracia domov, kde chce bývalá hviezda stredoškolského futbalového tímu opäť začať odznova.

Netrvá dlho a Eddiemu sa podarí nadviazať puto s chlapcom Samom, ktorý nikam nezapadá a sám pochádza z problémovej rodiny. Eddieho minulosť však postupne začne jeho nový život i rodinu ohrozovať.

Tak trochu o inakosti, ale inak

Synopsa, ktorá toho veľa nenapovie, možno niektorých divákov odradí, čomu sa ale vôbec netreba oddať. Skrýva sa totiž za ňou pozoruhodne výnimočný film, aký ste už možno dlho nevideli a ktorý skrátka vzniknúť musel a vidieť ho musíte.

Nejde o typickú drámu, kedy dospelák nadviaže kamarátsky vzťah s malým dieťaťom a vzájomne sa podporujú. Tu je toho totiž viac a možno sa v snímke aj mnohí z divákov nájdu. Témy o minoritných skupinách tu boli vždy, avšak len málokedy sa do podobne tematicky ladených námetov podarí zlanáriť Á-čkové herecké hviezdy a tiež len výnimočne sa im dostane prémiového priestoru, ktorého majiteľom je veľká spoločnosť.

Inakosť, o ktorej hovorí tento film, si pozornosť zaslúži obzvlášť v tejto dobe, kedy sa členom LGBT+ komunít na svete nežije práve najlepšie a musia čeliť osočovaniu z každej strany a v podstate na každodennej báze. Palmer tak má za úlohu otvoriť oči všetkým bez rozdielu a najmä tým, ktorí iných tolerovať nedokážu, aj keď to nie je jeho primárnym cieľom.

Film, ktorý chváli aj Hollywood

Dráma z dielne Apple TV+ skutočne prekvapí. Podľa traileru totiž nič nenasvedčovalo tomu, že by malo ísť o výnimočný film, aj preto budete po jeho dopozeraní veľmi príjemné prekvapení. Je to totiž veľmi citlivý, no zároveň milý film, kde vás očarí všetkým – od príbehu, cez postavy a ich stvárnenie hereckými hviezdami (ak ste neboli fanúšikom Timberlaka, tak odteraz ním budete – je výborným hercom), až po hudbu a kameru. Výborná takmer 2-hodinová jednohubka, ku ktorej sa časom bude radi vracať rovnako, ako to bolo v prípade divákmi ospevovanej francúzskej dráme Nedotknuteľní (Intouchables), pretože rozcíti aj tých najtvrdších jednotlivcov.

Na Palmerovi funguje doslova všetko. Nehrá sa na zbytočne presladenú drámu, nie je jednotvárnym filmom, na ktorý po zhliadnutí okamžite zabudnete a aj v tom je jeho čaro – niečo neviditeľné vo vás zanechá. To napokon vidieť aj na spokojnosti ostatných divákov. Chvália ho totiž nielen „bežní smrteľníci“, ale aj Timberlakovi kolegovia. Jedným z nich je napríklad herec Leonardo DiCaprio. Ten na svojom Instagrame zdieľa prevažne ekologicky zamerané príspevky, pri tejto filmovej novinke však spravil výnimku a aj on Palmera odporúča vidieť, pričom vyzdvihol excelentnosť celého filmu, ktorý skrátka musíte vidieť.

Podobný názor ako DiCaprio majú aj užívatelia na filmových weboch. Na ČSFD mu udelili diváci hodnotenia 73 % a prevažne pozitívne komentáre, obdobne je to aj na IMDb, kde snímka získala 7,3 bodov z 10. O tom, že ide o nesmierne vydarený film svedčia aj hodnotenia kritikov a divákov na Rotten Tomatoes, kde Palmer získal 75 % pozitívnych reakcií, respektíve 91 %.

Pokiaľ ste teda doposiaľ váhali nad tým, či dáte službe Apple TV+ šancu, Palmer vás k tomu možno presvedčí. Na platforme ho nájdete v pôvodnom znení so slovenskými i českými titulkami, ako všetko, čo Apple na svojej streamovacej službe ponúka.