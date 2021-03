Sú známe nominácie na tohtoročných Oscarov: Bodovali najmä filmy streamovacích služieb

Filmový priemysel nemá za sebou jednoduchý rok. Koronavírusová pandémia ho zasiahla v plnej sile, kinosály boli a aj sú po väčšinu času zatvorené, a tak jediným možným spôsobom, kde nové filmy pozerať, sú streamovacie služby. Tie toho napokon predstavili nového najviac a na tohtoročných Oscaroch preto zrejme aj najviac zabodujú.

Mnohí predpokladali, že zatvorené kinosály sú len dočasným riešením na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Napokon sa však z pár mesiacov stal v niektorých krajinách rok. Aj preto mnohé veľké filmové štúdiá s uvedením väčšiny svojich veľkolepých filmov čakali a aj stále čakajú. Otázky na to, ako bude vyzerať odovzdávanie prestížnych Oscarov v roku 2021, boli preto viac než na mieste.

Bolo totiž viac než jasné, že z tohtoročného udeľovania tých najdôležitejších filmových cien budú najviac ťažiť streamovacie služby. Priestor však napokon dostali aj filmy, ktoré stihli byť uvedené v kinách počas prvých troch (v niektorých prípadoch až štyroch) mesiacov roku 2020.

Býva zvykom, že víťazstvá v Oscaroch akoby kopírovali odovzdávanie (rovnako prestížnych) Zlatých glóbusov. Takmer vždy však dôjde aj na veľké prekvapenia a inak tomu nebude ani tento rok.

Americká filmová akadémia kvôli koronavírusu tento rok slávnostný ceremoniál v losangelesskom Dolby Theater posunula. Nominácií sme sa dočkali s takmer 2-mesačným oneskorením a rovnako tak bol posunutý aj veľký galavečer. Ktorým známym i menej známym snímkam sa podarilo uspieť v nomináciách a majú možnosť získať cennú sošku Oscara?

Ako sa dalo predpokladať, medzi nominovanými sú najmä filmy, ktoré môžeme poznať zo streamovacích služieb. Najviac nominácií, a teda najväčším favoritom je snímka Mank režiséra Davida Finchera. Objavila sa v celkovo 10 kategóriách. V šiestich nomináciách sa objavili filmy ako The Father, The Trial of the Chicago 7, Nomadland, Minari, Sound of Metal a Judas and the Black Messiah. Prekvapivo však o sošku v dvoch kategóriách zabojuje pokračovanie dokumentárnej komédie Borat Subsequent Moviefilm.

O Oscara mohla tento rok zabojovať aj česká snímka v kategórii Najlepší cudzojazyčný film. Šarlatán režisérky Agniezsky Holland sa však do užšieho výberu napokon nedostal. Kompletný zoznam nominovaných filmov si môžete pozrieť nižšie.

Prehľad nominácií na Oscara v roku 2021:

Najlepší film / Best Picture The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší herec v hlavnej úlohe / Actor In a Leading Role Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe / Actress In a Leading Role Viola David (Ma Raine’s Black Bottom)

Andra Day (The United States Vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe / Actor In a Supporting Role Sasha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom, Jr. (One Night In Miami…)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe / Actress In a Supporting Role Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Najlepší animovaný film / Animated Feature Film Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Najlepšia kamera / Cinematography Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Najlepšie kostýmy / Costume Design Emma

Ma Raine’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Najlepšia réžia / Directing Tomas Vinterberg (Another Round)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Najlepší dokumentárny film / Documentary (Feature) Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Najlepší krátky dokumentárny film / Documentary (Short Subject) Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Najlepší strih / Film Editing The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší cudzojazyčný film / Foreign Language Film Another Round (Dánsko)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumunsnko)

The Man Who Sold His Skin (Tunisko)

Quio Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina)

Najlepší make-up / Makeup and Hairstyling Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey´s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Najlepší soundtrack k filmu / Music (Original Score) Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Najlepšia pôvodná pieseň k fimu / Music (Original Song) Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Fight For You (Judas and the Black Messiah)-

Io Sí (Seen) (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se))-

Speak Now (One Night In Miami…)

Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7)-

Najlepšia výprava / Production Design The Father

Ma Rainey’s Black Bottotm

Mank

News of the World

Tenet

Najlepší krátky animovaný film / Short Film (Animated) Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Najlepší krátky film / Short Film (Live Action) Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Najlepší zvuk / Sound Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Najlepšie vizuálne efekty / Visual Effects Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Najlepší adaptovaný scenár / Writing (Adapted Screenplay) Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami…

The White Tiger

Najlepší pôvodný scenár / Writing (Original Screenplay) Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Slávnostné udeľovanie cien Americkej filmovej akadémie prebehne v noci z nedele 25. apríla na pondelok 26. apríla 2021. Ceremoniál odvysiela stanica ABC a prenos zabezpečí do viac ako 225 krajín celého sveta. Zatiaľ nie je jasné, ako bude galavečer vzhľadom na opatrenia a celosvetovú pandémiu vyzerať. Je však viac než možné, že opäť budeme svedkami online príhovorov a aj ďakovných rečí, ako tomu bolo aj v prípade nedávnych Zlatých glóbusov či hudobných cien Grammy.