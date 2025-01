Ak ste ich nevideli, šup pred televíziu: Toto sú najsledovanejšie filmy a seriály medzi Slovákmi, hltali ich jedna radosť

Vyzerá to tak, že tento rok bude čo sa týka filmov a seriálov poriadne vzrušujúci. Ešte sme len na začiatku, no už nás streamovacia služba Apple TV+ obšťastnila druhou sériou seriálu Oddelenie (Severance), v kinách sme si užili slovenskú premiéru snímky Babygirl s Nicole Kidman a už sa nevieme dočkať ČERNÁKA. Vráťme sa však na chvíľu späť do roku 2024.

Sme si totiž takmer istí, že mnohé pecky vám ušli. A stojí za to ich vidieť. Just Watch vytiahol najstreamovanejšie filmy a seriály na Slovensku z minulého roka a v top desiatke sa nachádzajú skutočne zaujímavé počiny. Pozrite, ktoré sa stali medzi Slovákmi najobľúbenejšími.

Medzi filmami viedol Max

V rebríčku najstreamovanejších filmov sa na treťom mieste umiestnila očakávaná Duna: Časť druhá z Maxu, druhú priečku obsadilo Chudiatko na Disney+ s vynikajúcou Emmou Stone v hlavnej úlohe a prvý je Oppenheimer, ktorého nájdete na platforme SkyShowtime.

Top 10 najstreamovanejších filmov za rok 2024 na Slovensku: Oppenheimer (SkyShowtime) Chudiatko (Disney+) Duna: Časť druhá (Max) Anatómia pádu (Max) Duna (Max) Zóna záujmu (Max) Kaskadér (SkyShowtime) Zimné prázdniny (SkyShowtime) Godzilla – 1.0 (Netflix) Miluje ma, nemiluje ma (Max)

Niekoho možno prekvapí, že streamovacia služba Netflix v tomto rebríčku figuruje iba raz. Namiesto toho ho ovládol Max, a to až s piatimi snímkami. Prejdime na seriály, kde Netflix viac zamiešal karty.

Jeden kvalitný seriál za druhým

Tretia priečka patrí seriálu Cesta von, ktorý nájdete na Maxe aj Netflixe a ak ste ho náhodou nevideli, okamžite to napravte. Sľubujeme, že vám totálne popletie hlavu. Druhý je Fallout z Prime Video a víťazom sa stal Šógun, dostupný na streamovacej platforme Disney+.

Top 10 najstreamovanejších seriálov za rok 2024 na Slovensku: Šógun (Disney+) Fallout (Prime Video) Cesta von (Max/Netflix) Medveď (Disney+) Yellowstone (SkyShowtime/Netflix) Temný prípad (Max) Rod draka (Max) Chlapci (Prime Video) Problém troch telies (Netflix) Zelenáč (Netflix)

Za nás vám bez mihnutia oka môžeme odporučiť francúzsku drámu Anatómia pádu, mimoriadne ťaživú Zónu záujmu, alebo na ľahšiu nôtu film Miluje ma, nemiluje ma, v ktorom vás totálne dostane obľúbená herečka Sydney Sweeney.

Čo sa týka seriálov, nevynechajte Medveďa z kuchárskeho prostredia alebo westernovo ladený Yellowstone.