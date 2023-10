Pozrite sa, koľko poslancov budú mať zvolené strany v Národnej rade SR: Koalíciu môže zostaviť aj Progresívne Slovensko

Strana Roberta Fica Smer – sociálna demokracia sa stala neoficiálnym víťazom predčasných parlamentných volieb. Svoj hlas jej odovzdalo 22,94 percenta voličov. Na voľbách sa podľa Štatistického úradu zúčastnilo po spočítaní 99,96 percenta okrskových zápisníc 68,51 percenta voličov.

Hnutie Progresívne Slovensko podporilo vo voľbách 17,95 percenta voličov a stranu Hlas – sociálna demokracia 14,70 percenta ľudí. Podľa neoficiálnych výsledkov sa do parlamentu dostanú aj koalícia OĽaNO a priatelia s podporou voličov 8,90 percenta nasledované Kresťanskodemokratickým hnutím, ktoré volilo 6,82 percenta Slovákov.

V parlamentných laviciach budú opäť sedieť zvolení zástupcovia strany Sloboda a Solidarita, ktorým odovzdalo svoj hlas 6,32 percenta voličov, a po vyše troch rokoch sa do Národnej rady vracia Slovenská národná strana s podporou 5,62 percenta.

Pred bránami Národnej rady ostali strany Republika (4,75 percenta), Aliancia (4,38 percenta), strana Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera (2,93 percenta), ako aj hnutie Sme rodina (2,21 percenta).

Smer bude mať v parlamente 42 poslancov, Progresívne Slovensko 32. Stranu Hlas bude zastupovať 27 poslancov, OĽANO 16 a KDH 12. SaS bude mať 11 poslancov a SNS 10.

Ak by vládnu koalíciu zostavil Smer spolu s Hlasom a SNS, dokopy by mali 79 poslancov. Ak by vládnu koalíciu zostavilo Progresívne Slovensko spolu s Hlasom, KDH a stranou Sas, táto koalícia by mala 82 poslancov. Ak by vládnu koalíciu zostavil Smer spolu s Hlasom, SNS a KDH, táto koalícia by mala 91 poslancov a ústavnú väčšinu. KDH však spoluprácu so Smerom pred voľbami odmietla.