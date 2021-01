Kuchyňa, kráľovská posteľ či Wi-Fi. V tomto obytnom prívese môžete luxusne kempovať počas celého roka

Pohodlné a bezpečné miesto na spanie, pohľad na nádhernú nočnú oblohu, spojenie s prírodou a luxus. Mink Camper je nové kempingové riešenie pre všetkých milovníkov cestovania, ktorí sa túžia spojiť s prírodou, ale nechcú prísť o svoj komfort.

Záujem ľudí o netradičné cestovanie rastie. Škandinávska cestovná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu špeciálnych obytných prívesov, je pripravená vyplniť medzeru v oblasti ekologických jednoduchých alternatív k tradičným obytným prívesom.

Ekologický spôsob cestovania

Športový obytný príves Mink od škandinávskej spoločnosti je dostatočne odolný na to, aby sa dostal do vzdialených cieľov, uvádza portál Designboom. Je tiež dostatočne ľahký na to, aby sa pripojil k elektrickým vozidlám bez toho, aby významne ovplyvnil ich dojazd. Má hmotnosť iba 490 kilogramov a je veľmi stabilný a pohodlný v akomkoľvek teréne. Jeho aerodynamický dizajn zaručuje, že môže byť použitý s elektrickými alebo s akýmikoľvek kompaktnými vozidlami.

Obytný príves v tvare slzy poskytuje ekologický a ekonomický spôsob cestovania s atraktívnym a funkčným dizajnom. Podľa vyhlásenia spoločnosti je ich cieľom „poskytnúť cestujúcim spôsob, ako spojiť kempovanie v prírode so svetom luxusného cestovania“.

Luxus pod hviezdami

Luxusný obytný príves je vybavený Wi-Fi pripojením na internet, kuchyňou pod holým nebom, kráľovskou posteľou a panoramatickým strešným oknom na pozorovanie hviezd. Mink je tiež vybavený kvalitným ohrievačom a termostatom Webasto, USB nabíjacími portami, LED osvetlením a zvukovým systémom Bose. K dispozícii je tiež strešný solárny panel, ktorý udržiava batériu v dobrom stave pri potulkách svetom mimo sieť a poskytuje sledovač GPS.

Tento obytný príves predstavuje funkčnosť, minimalizmus, kvalitu a luxus v jednom. Človek si môže naplno vychutnať prírodu okolo seba bez toho, aby prišiel o svoj komfort.