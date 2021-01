Bicykel je skvelý dopravný prostriedok a dá sa ním efektívne prepravovať v rámci mesta, no je to aj výborná fyzická aktivita do prírody. V niektorých prípadoch, najmä pri dlhšej preprave, je dobrou alternatívou e-bike. Doteraz, kým niekto chcel mať aj klasický bicykel, ale aj e-bike, potreboval oba produkty. Vďaka novému vynálezu od startupu z Brooklynu, vám stačí obyčajný bicykel.

Spoločnosť CLIP vyrába motory na e-bike už od roku 2019, no teraz prichádza so svojím vynoveným produktom. Ten sa dá ľahko pripevniť na bicykel a okamžite sa z neho stane e-bike, informuje portál Design Boom.

Zariadenie má množstvo výhod – je ľahké, skladné, dobre sa s ním manipuluje a navyše má atraktívny dizajn.

Nabije sa za 40 minút

CLIP je ideálny do mesta. Má elegantný čierny rám a bočné panely z lešteného hliníka. Jeho 450 W motor dokáže vytiahnuť maximálku na slušných 24 km/h a na jedno plné nabitie, v závislosti od podmienok, má dojazd až do 24 kilometrov. Pre niekoho môže byť dojazd pomerne krátky, avšak veľkou výhodou je, že plné nabitie trvá iba 40 minút.

Prenosný a skladný

Nespornou výhodou zariadenia CLIP je tiež rýchla montáž a demontáž. Klasické e-bike sú veľkým lákadlom pre zlodejov a nechať ho zapnutý niekde v stojane nemusí byť práve najbezpečnejšie riešenie. CLIP má výhodu, že sa dá z bicykla hneď odobrať a vziať kdekoľvek so sebou, keďže váži iba tri kilogramy.

O úspechu CLIP-u hovorí aj to, že predobjednávky na prvú dodávku zariadenia sú už všetky zarezervované a predaj je zatiaľ limitovaný iba na USA. Veríme však, že časom sa to zmení a CLIP si budú môcť kúpiť aj záujemcovia z iných krajín.