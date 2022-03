Kryty civilnej ochrany: Uchýlia iba malú časť Slovákov, sú však iné možnosti. Ako sa v nich správať a čo nechať doma?

Vojna prebiehajúca na Ukrajine a predovšetkým Putinove jadrové sily v stave pohotovosti zvýšili záujem Slovákov o jódové tabletky, ktoré ľudia húfne vykupujú z lekární. Podobne je to aj s vybavovaním pasov. Pred okienkami s podávaním žiadostí na ich vybavenie sa tvoria rady a nie je výnimkou, že čakajú celé rodiny aj s deťmi. Ministerstvo aj polícia však vyzvali, že nie je dôvod na paniku, čo je nutné podotknúť. Padla však aj otázka civilnej ochrany. Vedeli ste, že na Slovensku sa nachádzajú odolné a plynotesné kryty, ktoré majú slúžiť týmto účelom?

Niektorí vedia presne, kde ich hľadať, ďalších zas prekvapí informácia, že takéto kryty sa nachádzajú aj v ich meste. Ako uvádza stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, medzi základné úlohy a opatrenia civilnej ochrany patrí okrem iného aj zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia. Ak chcete vedieť konkrétne, kde vo vašej blízkosti sa takýto kryt nachádza, musíte sa obrátiť priamo na mesto alebo obec.

Rovnako je na mestách, obciach, organizáciách či firmách, ktoré ich spravujú, podľa potreby zabezpečiť ich potrebné úpravy. Takéto ochranné stavby vznikajú v dvoch prípadoch. V stave bezpečnosti, ako aj po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny. V tomto prípade ide o svojpomocné budovanie jednoduchých úkrytov, v podobe úprav vhodných priestorov.

Nižšie si priblížime situáciu s počtom takýchto krytov na Slovensku. Ako ukazuje aktuálna situácia na Ukrajine, v niektorých prípadoch ohrozenia môžu ako úkryt slúžiť podzemné priestory. Svet obleteli správy o tom, ako sa ľudia ukrývajú napríklad v pivniciach alebo dokonca v metre. Ukrajinec Gleb z Kyjeva nám v rozhovore priblížil, prečo sa stiahol do úkrytu ich bytovky, či z neho vychádza von a čo všetko v ňom má k dispozícii. Viac sa dočítate v našom článku.

Ministerstvo vnútra dáva aj konkrétne tipy, na čo v takomto núdzovom stave nezabudnúť, ako sa správať a naopak, čo radšej nechať doma.

Čo by som si mal vziať do krytu?

Je dobré vedieť, že vaša batožina by mala spĺňať váhové podmienky. V prípade úkrytovej batožiny pre dieťa je odporúčaná hmotnosť do 10 kilogramov a pre dospelého do 15 kilogramov.

Predovšetkým by ste si mali zabaliť základné trvanlivé potraviny v zásobe na 3 dni. Napríklad konzervy, čaj v termoske, pitnú vodu v turistickej fľaši, cukor, chlieb, soľ alebo ovocie.

Predmety dennej potreby, čím sa myslí príbor, hrnček, miska, nožík na krájanie, baterka, špagát a podobne.

Samozrejmosťou sú lieky. Ak aj neužívate žiadne špeciálne na predpis, vždy je dobré mať pri sebe lieky na bolesť hlavy, horúčku, nevoľnosť, menštruačné bolesti alebo vitamíny. Nemali by ste zabudnúť ani na obväz, leukoplast a podobne.

Peniaze, cenné veci a niečo malé na odreagovanie – napríklad knihu, karty, spoločenskú hru.

Predmety osobnej hygieny ako mydlo, šampón, sprchový gél, uterák, zubná pasta a kefka, toaletný papier a podobne.

Náhradná bielizeň, odev, obuv. Ministerstvo predovšetkým uvádza oblečenie ako teplákovú súpravu, plášť do dažďa, sveter, spomína aj deku alebo spací vak.

Nezabudnite na osobné doklady. Okrem občianskeho preukazu a pasu si pribaľte zdravotnú kartu, úverové zmluvy, majetkové doklady a podobné potrebné dokumenty.

Čo by som si za žiadnych okolností nemal brať do úkrytu?

Zbrane všetkého druhu

Alkohol a iné návykové látky

Zapáchajúce a ľahko zápalné látky

Objemné predmety, kočíky, periny

Domáce zvieratá, psy, mačky a podobne

Zapaľovače, cigarety, ponorné variče

Jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu

Ako sa mám správať v úkryte?

Ministerstvo hneď v prvom bode radí, správať sa predovšetkým zodpovedne. Dôležité je riadiť sa úkrytovým poriadkom a dbať na pokyny obsluhy úkrytu.

Neplytvajte vodou a potravinami. Vaše pribalené zásoby by mali stačiť na tri dni, ako sme už písali. Vždy však treba počítať s nepredvídateľnou situáciou. Tento čas sa môže napríklad pretiahnuť alebo možno vaše zásoby môžu pomôcť niekomu inému.

Udržujte čistotu a poriadok.

Chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte.

Nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče. Tento bod úzko súvisí so zoznamom zakázaných vecí, ktoré do krytu nepatria. Môžu totiž ohroziť životy ľudí.

Pozrite si prehľad úkrytov po jednotlivých krajoch

Koľko ľudí dokážu uchýliť a čo tí ostatní?

Rozoberme si tabuľku bližšie. Ako môžete vidieť, delia sa do dvoch kategórií – na odolné a plynotesné. Najviac odolných a plynotesných úkrytov má Bratislavský kraj. Nasleduje Trenčiansky, Žilinský a Košický kraj. Na druhom konci rebríčka sa nachádza Trnavský kraj. Podľa údajov aktualizovaných ku koncu roku 2018 bolo na území Slovenska celkovo 1587 takýchto krytov. Tie dokázali prichýliť celkovo 288 579 ľudí.

Minister vnútra Roman Mikulec na tlačovej konferencii ešte minulý týždeň prezradil, že civilná ochrana na Slovensku za posledných 30 rokov patrila niekde na chvost. Kým sa v minulosti tieto úkryty húfne budovali, dnes mnohí o ich existencii ani len netušia. Portál bratislava.zoznam.sk dostal od Tlačového odboru ministerstva vnútra aktuálne čísla. A to, že na Slovensku sa nachádza približne 1500 týchto úkrytov s kapacitou okolo 250-tisíc ľudí.

Ako sme už spomínali, okrem odolných a plynotesných krytov môžu pomôcť aj jednoduché úkryty budované svojpomocne, ktoré po úprave dokážu poskytnúť ľuďom potrebnú ochranu. Samozrejme, závisí a líši sa to aj od konkrétneho druhu nebezpečenstva.