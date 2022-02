Ukrajinec Gleb o situácii priamo z Kyjeva: Noc trávime v úkrytoch, dnes vyrážam chrániť svoje mesto a krajinu

S Glebom sme sa prvýkrát spojili vo štvrtok ráno, kedy sa invázia Ruska na Ukrajinu ešte len začala. Vtedy uviedol, že napätie stúpa, ale v hlavnom meste Kyjev sa zatiaľ žil normálny život. To však už dávno neplatí. Aj preto sme sa s Glebom spojili opäť v pondelok ráno, pričom už nám odpovedal z úkrytu.

Gleb Fishchenko je ukrajinský občan z Kyjeva, ktorý študoval na Slovensku. Po štvrtkovom začiatku ozbrojeného konfliktu v jeho rodnom meste sa v našom rozhovore vyjadril, že nemá záujem odchádzať a bude brániť svoju domovinu.

Stav na Ukrajine sa však za ostatné štyri dni výrazne zmenil. Viaceré oblasti sú okupované, ruská armáda bez zľutovania bombarduje civilné územia vrátane škôlky, sirotinca či nemocnice. Kyjev je pod neustálym tlakom, no nálade pomáha aj oddaný prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa aktívne zapája do obrany svojej krajiny.

V rozhovore s Glebom sa dozviete: Ako vyzerali posledné hodiny v Kyjeve

Kde sa schovávajú

Ako často chodia von z úkrytu

Ako to vyzerá v pondelok ráno

Či cítit podporu zo zahraničia

Gleb, od štvrtku sa toho veľa zmenilo. Ako prebiehali v Kyjeve posledné hodiny? V akej si situácii?

Posledné hodiny v Kyjeve prebiehajú veľmi neštandardne. Každých 20 minút počujeme sirény, ktoré varujú pred bombami, raketami alebo balistickými strelami zo strany Bieloruska alebo Ruska. Od včera večera máme komandantskú hodinu, kedy nikto nemôže vychádzať z úkrytov. Je to aj prísne kontrolované.

Ako a kedy ste sa dostali do úkrytu?

Sme v úkryte. Čítame noviny, máme aj pripojenie na internet, ale nechceme si vybíjať baterky na mobiloch. Od prvého dňa sme mysleli na to, že kde sa ukryjeme. Mali sme dve možnosti. Buď v detskom domove, alebo v našej bytovke, pod ktorou je možnosť sa schovať. Nie je to však ten úkryt, aký by mal byť, ale môže nám to pomôcť.

Vychádzate z úkrytu alebo ste tam celý čas?

Z úkrytu vychádzame. Najčastejšie len domov, najesť sa, umyť a tak. Ale čím viac sa blíži noc, vychádzame menej. V úkryte máme svetlo aj vodu, čiže zatiaľ sme okej.

Ako vyzerá pondelkové ráno?

Teraz sa nachádzame doma, trošku sme aj spali. Teraz si môžeme ísť nakúpiť jedlo a ostatné veci, ale sirény pokračujú aj v iných častiach. Zároveň čakáme na výsledky diplomatických rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom.

V Černihove padla túto noc raketa do kina, bola to pekná historická budova. V Charkove je situácia tiež veľmi zlá. Dnes asi pôjdem na univerzitu, kde ľudia tiež potrebujú podporu. A potom pôjdem do teritoriálnej obrany, pretože musíme brániť svoju krajinu.

Len Ukrajinci prispeli na armádu už viac ako miliardu eur. A to sú len obyčajní ľudia, ktorí zo svojich kariet podporujú finančne našu armádu. Veľa peňazí venovali aj rôzni oligarchovia.

Aké máte informácie o stave v Kyjeve a vôbec v celej Ukrajine?

V Kyjeve teraz prebieha formovanie okupantov. Ale v troch mestečkách kúsok od Kyjeva sú aktívne boje, tam teraz zasahujú vojaci aj tanky. Čo sa týka Ukrajiny, najhorší stav je na juhu a severovýchode. Ruské vojská idú, ale my ich odbíjame veľmi dobre! Máme muníciu od EÚ aj NATO. Plus mínus sa držíme v poriadku.

Plus mínus znamená, samozrejme, keby sa toto nedialo. Ale ja som veľmi vďačný našej ukrajinskej armáde, ako bráni našu krajinu pred najväčším štátom s najväčšou armádou.

Aká je nálada medzi ľuďmi?

Nálada medzi ľuďmi je taká, že sa, samozrejme, boja. Ale aj občania v iných častiach Ukrajiny sa veľmi boja, ale bránia sa. Traja muži bez zbraní napríklad získali tank a ďalšie dva kusy techniky od okupantov. Nálada je bojová, celý národ bojuje.

V Rusku existuje silná a veľká armáda, ale vieme, že je demoralizovaná. Už je zabitých 4 800 ruských vojakov. Okrem elektrickej energie máme aj naše duše. Putin zjednotil Ukrajinu ako nikdy nikto predtým. Všetci sme patriotickí. Robíme molotov koktejly, my s rodičmi sme dali vojakom jedlo, cigarety.

Cítite, že celý svet stojí za Ukrajinou? Dnes bolo na pochode v Berlíne viac ako 100-tisíc ľudí.

Necítime, že na nami stoji celý svet. Cítime, že za nami stojí celý civilizovaný svet. Pretože stále sú krajiny, ktoré toto nepovažujú za vojnu, ale len za demilitarizačnú operáciu, ako to nazýva Putin. Národ cíti podporu, ale tej ekonomickej podpory je málo. V nedeľu ráno sme mohli vidieť, ako napríklad naletela balistická raketa priamo do bytovky.