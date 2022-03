Bieloruska Liza: V krajine vládne strach, už hľadajú 20-ročných chlapcov, ktorých pošlú zabíjať našich bratov Ukrajincov

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa pred niekoľkými dňami vyjadril, že bieloruské vojská by sa mohli pridať k invázii na Ukrajinu. V nedeľu sa v Bielorusku konalo referendum, ktoré upevnilo jeho moc na čele krajiny. Nová zmena ústavy zapríčinila aj to, že bude možné rozmiestnenie jadrových zbraní na jej území. Bielorusi však nechcú vojnu a nesúhlasia s Lukašenkovými rozhodnutiami. Viac o aktuálnej situácii aj režime, ktorý tu vládne, nám prezradila Bieloruska Liza Miloshevskaya.

Liza pochádza z Minsku a aktuálne žije na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici. Podobne ako väčšina Bielorusov, aj ona je proti bieloruskému režimu a rovnako proti vojne. „Ľudia zomierajú. Všetci hovoria, že nevedia, aký je deň, ale vedia, že je šiesty deň vojny. Chcem, aby bol mier a aby sme prestali počítať dni vojny,“ hovorí Liza.

V rozhovore s Bieloruskou Lizou sa dozviete: Aká nálada vládne aktuálne v Bielorusku?

Ako charakterizuje vládu Lukašenka?

Očakávala, že sa pridá na stranu Putina?

Čo prežívajú jej priatelia v Bielorusku a na Ukrajine?

Aké nepravdivé informácie dostávajú z televízie ľudia v Bielorusku a Rusku?

Prečo si myslí, že protesty v Bielorusku budú stále masívnejšie?

Sú v krajine tresty za postavenie sa vláde ako väzenie či smrť realitou už dnes?

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Liza | SMM & Content creator (@mlshvsk)

Odišla si z Bieloruska kvôli režimu. Aká je vláda Lukašenka z tvojho pohľadu?

Jedným slovom povedané – diktatúra. V Bielorusku vládne fašistický režim a v podstate sa nič nezmenilo od roku 2020. Teraz tam panuje také obdobie, kedy už mnohých buď zatkli, zabili alebo veľa Bielorusov z krajiny odišlo.

Momentálne, čo viem od Bielorusov, s ktorými som v kontakte, v Bielorusku vládne obrovský strach. Volala som si s kamarátom a povedal mi, že už má zbalenú batožinu, no nevie, kam má ísť, pretože Európa je už dávno zavretá.

Čo hovoríš na to, že sa Lukašenko v tejto vojne postavil na stranu Putina? Čakala si takýto krok?

Všetci vedeli, že to tak bude. V podstate dva roky dozadu Putin tak isto pomáhal Lukašenkovi vyhrať voľby a bez neho by to nebolo možné. Alebo posielal vojakov, aby zatýkali Bielorusov. Takže sa to dalo čakať.

Ale všetci sú proti vojne. V nedeľu sa začali protesty aj v mojom meste. Podľa toho, čo komunikujem s Bielorusmi, tak osobne neverím, že by to protesty mohli zastaviť.

Pretože už teraz začínajú chodiť po bytoch a hľadajú 20-ročných chlapcov, ktorých budú posielať na ukrajinské hranice, aby zabíjali Ukrajincov, s ktorými sme vlastne bratia.

Takže situácia je veľmi zlá a bojím sa, že sa ešte zhorší. Netuším, čo by sa malo stať, aby to nepokračovalo.

Ako to vníma tvoja rodina alebo priatelia žijúci v Bielorusku? Zmenilo sa niečo v ich bežnom fungovaní?

Momentálne všetci fungujú tak, ako fungovali. Chodia do roboty, lebo inak by nemali z čoho žiť. Ale už teraz si myslím, že ekonomická kríza sa zhoršuje. A tým, že sa rozhodlo, že Bielorusko odpoja od systému SWIFT, tak to bude pre ľudí ešte horšie.

Nebudú mať peniaze a už keď som bola v Minsku dva mesiace dozadu, tak ani jedlo nebolo v takom množstve, ako bývalo. Nedalo sa nikam cestovať, všetky hranice okrem Ruska a Gruzínska boli uzavreté. Všetci, ktorí mohli – akože tí bohatí, už odišli. Takže situácia je veľmi zlá, ale podľa mňa je to iba začiatok. Ľudia sa boja, ale nemajú ani peniaze, ani možnosť, kam utiecť. Iba čakajú a nevedia vlastne ani na čo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Liza | SMM & Content creator (@mlshvsk)

Na Instagrame si napísala, že sa bojíš o svojich ukrajinských kamarátov a o ich rodiny. Si s nimi v kontakte? Ako prežívajú túto situáciu?

Áno, mám veľa kamarátov z Ukrajiny. Rodiny viacerých sú teraz na ceste alebo už sa presťahovali na Slovensko. Takže sú viac v bezpečí a majú sa o trochu lepšie ako na začiatku. Rodiny mojich ďalších kamarátov sú však stále tam alebo utekajú do menších dedín, kde sa bombarduje menej. Samozrejme, majú obrovský strach, ale majú prístup k vode, jedlu a majú kde spať.

No opustili svoje domovy v Kyjeve a netušia, či sa tam vôbec niekedy vrátia.

Majú so sebou iba jednu tašku alebo batožinu a nevedia, kam majú ísť a čo ďalej. V podstate nespia a majú veľký strach a stres z toho všetkého, čo sa deje. Snažia sa bojovať za to, aby sa posúvali reálne informácie. Pretože, ako všetci hovoria, okrem tejto vojny sa odohráva aj informačná vojna. Všetky ruské a bieloruské média zdieľajú informácie, ktoré sa odlišujú od tých reálnych. Takže je pre nich dôležité, aby sa tieto informácie dostali k Rusom, napríklad k matkám ruských vojakov.

Vieš nám aj povedať, čo sa hovorí v týchto ruských alebo bieloruských médiách a pritom to nie je pravda?

Ja som si tieto kanály vypla, ale čo som videla, tak všade sa tvrdí, že táto vojna nie je vojnou, ale je to vojenská operácia, alebo že chcú Rusi zachrániť Ukrajincov, neviem ani pred čím.

Viacerí blogeri, ktorých som sledovala, zdieľajú informácie o tom, že to nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale vojna medzi Amerikou a Ruskom. Ukrajina je iba priestor, kde sa to celé deje. Videla som to u blogerov, ktorí prednedávnom boli pre mňa normálni a teraz píšu aj o tom, že Rusko v doslovnom preklade nezačína vojnu, ale ju ukončuje. Tieto tvrdenia zdieľajú veľmi populárni blogeri.

A čo druhá strana? Dá sa v Bielorusku dostať aj k tým pravdivým informáciám?

Určite áno. Myslím si, že všetci Bielorusi sledujú hlavne opozičné médiá. Jeden z najväčších kanálov na Telegrame sa volá Nexta, má okolo milión a pol sledovateľov. Už nikto nepozerá televíziu. A ak aj áno, tak to iba aby si vedeli porovnať to, čo sa tam rozpráva s tým, čo sa v skutočnosti deje.

Pamätám si, ako pred dvoma rokmi pri protestoch pred voľbami hovorili o tom, že na ne chodia iba narkomani a podobne. Pritom to boli inteligentní ľudia – učitelia, lekári a podobne. No v médiách ich opisovali ako najhorších ľudí na svete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Liza | SMM & Content creator (@mlshvsk)

Tak isto si spomínala aj Bielorusov a Rusov, ktorí vojnu nikdy nechceli. V Rusku na protestoch zatýkali ľudí, ktorí sa rozhodli ukázať svoj názor proti vojne. Deje sa niečo podobné aj v Bielorusku?

V nedeľu sa konal prvý protest vo väčších mestách a hlavne v Minsku. Podľa oficiálnych informácií je doteraz zatknutých 800 ľudí. Myslím si, že to bude pokračovať, záleží na výsledku rokovania medzi ukrajinskou a ruskou stranou.

Ak Bielorusko vystúpi ako ďalší agresor proti Ukrajine, tak si myslím, že už pôjde do ulíc viac ľudí, pretože nemáme čo stratiť.

Chcem veriť, že sa tomu ľudia postavia a protesty budú väčšie.

Aká veľká je skupina ľudí, ktorá sympatizuje s režimom v tvojej rodnej krajine?

Je to malé percento. Sú to buď ľudia, ktorí sú kúpení a dostávajú peniaze za to, aby rozprávali to, čo rozprávajú, alebo ide o starých ľudí, ktorým bolo celý život hovorené, ako majú myslieť a doslova im vymyli mozog. To sa v podstate deje aj v Rusku. Ak niekto 20 rokov nemá prístup k pravdivým informáciám a verí iba tomu, čo vidí v televízii, tak ten človek, samozrejme, len tak zrazu nezmení svoj názor.

Myslíš si, že by sa ľuďom, ktorí v Bielorusku otvorene vyjadria svoj názor proti vojne, mohlo stať niečo horšie, ako „iba“ to, že sa dostanú do väzenia?

Myslím si, že sa to deje už teraz. Napríklad o tom novinárovi, ktorého zatkli pri únose lietadla, nie sú žiadne informácie. Čo znamená, že nevieme, kde je, ani čo s ním je. A takýchto prípadov sú stovky.

Momentálne máme tisíc politických väzňov. A popritom sa odohrávajú voľby a tvária sa, že sme demokratická krajina.

Takže je dosť pravdepodobné, že už teraz sa vraždí, je tam prítomné veľké množstvo násilia. Keď som bola v Minsku, každý známy mi hovoril, že buď bol vo väzení a zažil tam veci, o ktorých radšej ani nebudem rozprávať, alebo má blízkych, ktorí boli zatknutí.

V nedeľu si vystúpila na proteste v Banskej Bystrici. O čom si hovorila?

Hovorila som zo srdca. Spomenula som, že všetci sú proti vojne, aj Bielorusi. Ja chcem, aby bol mier a budem aj naďalej pomáhať. Už sme dali priestor na to, aby ľudia nosili veci pre utečencov a v pondelok sa poslala prvá dávka pomoci k hraniciam.

Spomínaš pomoc. Čo môže urobiť každý z nás, aby v tejto chvíli pomohol?

Hlavne prispieť finančne, napríklad prostredníctvom výzvy Kto pomôže Ukrajine alebo cez ďalšie overené organizácie. Každý človek sa môže stať dobrovoľníkom a pomáhať Ukrajincom buď s prekladom, alebo im ponúknuť svoj domov na nejaký čas, aby mali kde spať.