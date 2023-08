Kritizuje nadváhu, jednu z nich nútila dotýkať sa cudzích pŕs: Speváčka Lizzo čelí obvineniam od bývalých tanečníčok

Samotná speváčka má nadváhu, no podľa dievčat, ktoré ju obviňujú, sa im za kilá navyše posmieva a kritizuje ich. Lizzo mala svojich spolupracovníkov vystavovať mimoriadne nepríjemným situáciám. Nútila ich, aby sa zapájali aj do náboženských aktivít.

Sexuálne obťažovanie a rasová diskriminácia

Tanečníčky, ktoré pre Lizzo pracovali, prehovorili o obvineniach, ktorým speváčka čelí. Okrem iného ju vinia zo sexuálneho obťažovania, rasovej diskriminácie, ale aj z toho, že vytvára toxické pracovné prostredie, píše The Guardian. 24-ročná Arianna Davisová a 26-ročná Crystal Williamsová tvrdia, že sa k nim speváčka správa absolútne neprijateľne.

Navonok hovorí o tom, aké je dôležité prijať svoje telo, na druhej strane ich však kritizuje za kilá navyše. Obe dievčatá boli obvinené z toho, že počas pracovnej doby pili alkohol, čo ale rázne popierajú. V rozhovore pre CBS News sa Davisová vyjadrila, že alkohol v šatniach nemali vôbec dovolený.

Davisová tvrdí, že ju Lizzo prinútila ísť do stripklubu a dotýkať sa proti jej vôli pŕs nahej tanečníčky. Dodáva, že bola z celej situácie zhrozená. Dievčatá tvrdia, že sa doteraz báli prehovoriť, lebo sa obávali, že prídu o prácu, no Williamsová už o ňu prišla. Lizzo je podľa nich v zákulisí celkom iná, než akou sa javí na javisku a na sociálnych sieťach.

Nútila ich k skupinovým modlitbám

K obvineniam sa pridáva aj ďalšia tanečníčka, ktorá tvrdí, že bola nútená viesť skupinovú modlitbu. Oficiálne vraj nebolo povinné podieľať sa na náboženských aktivitách, no bolo jasné, že kto chce ostať, nevyhne sa tomu. Od Lizziných spolupracovníkov mali tiež neustále zaznievať neprimerané sexuálne narážky.

Nepekne sa o Lizzo vyjadruje aj režisérka Sophia Nahli Allison, ktorá so speváčkou v roku 2019 spolupracovala na dokumente (po 2 týždňoch spoluprácu ukončila). Na sociálnej sieti sa podľa Mail Online vyjadrila, že to, čo Lizzo robí, je len divadlo. Na pracovisku ostatných neustále podkopáva a spochybňuje ich prácu a schopnosti. Podľa režisérky je to narcistický tyran, ktorý svoje meno a kariéru vybudoval na klamstvách. Lizzo a jej tím sa k obvineniam zatiaľ oficiálne nevyjadrili.