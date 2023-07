Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení

Roberta Downeyho Juniora mnohí poznajú ako skvelého herca. Možno ste si ho obľúbili ako Sherocka Holmesa alebo ako superhrdinu zo série Avengers. Aj keď však dnes patrí medzi najpopulárnejšie a najlepšie platené hollywoodske celebrity, nemal to vždy ľahké. V istom momente dokonca skončil za mrežami a prišiel takmer o všetko.

V článku sa dozviete aj: ako sa Robert Downey Jr. už ako dieťa dostal k drogám;

ako začínala jeho kariéra;

k čomu prirovnáva pobyt vo väzení;

ktorý film pre neho znamenal obrat o 180 stupňov.

Otec mu dával drogy, zdalo sa mu to vtipné

Robert Downey Jr. sa narodil 4. apríla 1965 do umeleckej rodiny. Ako píše web Britannica, jeho otec bol filmárom a práve on ho obsadil do jeho prvej hereckej úlohy v čase, keď mal Robert len 5 rokov. Kvôli herectvu sa neskôr rozhodol nedokončiť ani strednú školu. Vďaka tomu, že bol naozaj príťažlivý a šarmantný, si ho diváci v menších úlohách rýchlo obľúbili. V roku 1987 získal prvú významnejšiu rolu vo filme Sukničkár (The Pick-up Artist).

Mohlo by sa zdať, že Downey mal detstvo snov. Nebolo to ale také ružové, ako by to mohlo pôsobiť na prvý pohľad. Ako informuje web BBC News, herec priznal, že jeho závislosť od drog začínala už v čase, keď mal len 8 rokov. Kým iné deti sa s kamarátmi preháňali vonku na bicykloch, jeho otec ho učil, ako sa užívajú drogy. Neskôr jeho otec podľa People priznal, že mu dal ochutnať marihuanu — len tak, lebo sa mu to zdalo byť vtipné. Videl, že sa jeho syn napil vína, tak mu povedal, aby radšej skúsil marihuanu. Svoje hlúpe rozhodnutie údajne veľmi rýchlo oľutoval, no bolo už neskoro.

Napriek tomu, že holdoval drogám, jeho kariéra expresne rýchlo vystrelila ku hviezdam. V roku 1992 dokonca získal podľa webu The Vintage News nomináciu na Oscara za úlohu vo filme Chaplin. Ako píše portál Biography, v čase, keď mal 27 rokov, bol považovaný za jedného z najlepších a najtalentovanejších hercov Hollywoodu, no zároveň patril aj medzi tých najkontroverznejších a práca s ním nebola jednoduchá.

Šoféroval nahý, v aute mal drogy a zbraň

Veci sa mu naozaj vymkli spod kontroly v roku 1996, kedy ho počas jazdy po Sunset Boulevard zadržala polícia. Downey totiž šoféroval nahý. Po tom, ako jeho auto prehľadali, našli nielen návykové látky, ale aj nenabitú zbraň.

Krátko po zadržaní bol herec podmienečne prepustený, no nasledujúci mesiac skončil v rukách polície opäť. Pod vplyvom drog sa dostal do susedovho domu, kde zaspal. Tentoraz dostal 3-ročnú podmienku a súd mu nariadil, že musí pravidelne absolvovať testy na prítomnosť návykových látok. Na jeden z testov sa ale Downey nedostavil, čím podmienku porušil. Vo väzení v Los Angeles tak strávil 4 mesiace. V roku 1999 ho podľa CNN odsúdili opäť, tentoraz na 3 roky, no odsedel si „len“ 15 mesiacov.

Aj samotný Downey pred súdom priznal, že ani hrozba času stráveného za mrežami ho nedokázala prinútiť, aby s drogami skoncoval, píše BBC News. Nezastavilo ho dokonca ani to, že mal rodinu, v roku 1992 sa mu totiž narodil syn s herečkou Deborah Falconerovou.

Hercov obhajca sa sudcu pokúšal presvedčiť, aby sa zmiloval. Ten ale nemal zľutovania a tvrdil, že vyčerpal už všetky možné nápravné prostriedky, okrem väzenia. Dodal, že mu neverí, keďže Downey zmanipuloval všetkých, dokonca aj psychiatrov, lekárov a kohokoľvek, kto sa mu pokúsil pomôcť.