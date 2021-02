Krajčí oznámil, ako sa od pondelka mení COVID automat. Pozrite sa, v akej farbe bude váš okres

Ako každý utorok, aj dnes minister zdravotníctva Marek Krajčí hovoril o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku, oznámil, ako sa bude meniť COVID automat. Dnes sme zaznamenali 1 998 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 741 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Pribudlo ďalších 94 úmrtí, už sme na čísle 6 671.

Na tlačovej besede minister zdôraznil, že situácia s koronavírusom je na Slovensku stále veľmi vážna. Čísla rastú, . Ochoreniu podľahlo za reprodukčné číslo mierne narástlo a pohybuje sa na úrovni 1 až 1,1. Do nemocníc sa však postupne vracia personál. Efekt prináša aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Počet hospitalizovaných stúpol na 4 017 osôb. Stúpol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii a to na 348.

Mierny pokles denných úmrtí

Na začiatku tlačovej besedy uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, že reprodukčné číslo je aktuálne nad hodnotou jedna. Mierne stúpa 14-dňová incidencia, pozvoľna rastú aj počty hospitalizovaných. Nemocnice majú k dispozícii stále menej voľných ventilovaných lôžok.

Rovnako sa mierne zhoršuje sedemdňový priemer pozitívnych prípadov, a to práve pre rastúce reprodukčné číslo. Pozitívnou správou však je, že mierne klesli priemerné denné úmrtia. Kým minulý týždeň Slovensko evidovalo priemerne 108 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, tento počet aktuálne klesol na 98.

Počet hospitalizovaných rastie

Situácia s počtom nových prípadov aj hospitalizovaných v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na Slovensku mierne zhoršuje. Sedemdňový priemer nových prípadov je aktuálne 5 089, v nemocniciach je hospitalizovaných 4 017 ľudí. Podľa Krajčího by uvoľnenie aktuálnych opatrení spôsobilo prudké zhoršenie situácie.

Krajčí odkladá rozhodnutie

Minister zdravotníctva stále nerozhodol o ruskej vakcíne Sputnik V. Uviedol, že ide hlavne o to, že potrebujú doladiť zmluvu s Ruskom. Taktiež informoval, že na schválenie vakcíny musí mať poverenie od vlády Slovenskej republiky.

Krajčí tiež naznačil, že z rozhodnutím premiéra Igora Matoviča je stotožnený. Ak by sa vakcína Sputnik V dostala aj na Slovensko, tak by bola podávaná iba s písomným súhlasom ľudí, ktorí by sa ňou chceli nechať zaočkovať. Takáto situácia by nastala iba v prípade, že nebude schválená Európskou liekovou agentúrou.

Slovensko by tiež mohlo podľa slov ministra zdravotníctva získať 100 000 vakcín od členských krajín Únie, ktoré by sme im v apríli vrátili. Avizoval tiež, že po novom by sa prioritne mohli očkovať aj predavači do 55 rokov, a to vakcínou od firmy AstraZeneca.

Počet čiernych okresov výrazne stúpne

Na Slovensku bude aj na budúci týždeň platiť štvrtý stupeň varovania podľa COVID automatu. Z pohľadu regiónov počet okresov v štvrtom, teda v čiernom stupni varovania stúpne na 20.

Medzi čierne okresy sa zaradí Detva, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen. V treťom – bordovom stupni bude 53 okresov. V druhom stupni varovania – červenom bude šesť okresov.