Krajčí chce vakcínou Sputnik V očkovať záujemcov na Slovensku v rámci tretej fázy klinického testovania

V utorok to pripustil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), pokiaľ by sa vakcínu nepodarilo registrovať. O očkovaní ruskou vakcínou, ak nebude registrovaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, sa podľa svojich slov bavil v utorok aj s vedcami a členmi konzília odborníkov.

“Dohodli sme sa, že v prípade, že sa nám podarí Sputnik mať na území SR, tak by sme ho podávali len záujemcom a bolo by to v rámci tretej fázy klinického testovania vakcíny, teda bude to v súlade aj s európskymi smernicami a nariadeniami,” povedal Krajčí. Každý by pred podaním podpisoval informovaný súhlas.

Priblížil, že treba dohodnúť aj výhodnú zmluvu pre Slovensko na dodávku vakcíny. Myslí si tiež, že na medzinárodnú zmluvu by mal mať poverenie od vlády. Kedy by mohlo rozhodnutie o očkovaní Sputnikom V padnúť, nekonkretizoval.

100-tisíc vakcín od členských krajín Európskej únie

Slovensko by tiež mohlo podľa jeho slov získať minimálne 100 000 vakcín od členských krajín Európskej únie, ktoré by sme im v apríli vrátili. O urýchlenie dodávok pre Slovensko v utorok požiadalo predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú aj 12 zo 14 slovenských poslancov Európskeho parlamentu.

Krajčí tiež avizoval, že po novom by sa prioritne mohli očkovať aj predavači do 55 rokov, a to vakcínou od firmy AstraZeneca. Zdôvodnil to tým, že ich kontakt s inými ľuďmi je pomerne vysoký.

Aplikovaných bolo už vyše 280-tisíc vakcín

Na Slovensku sa doteraz aplikovalo 382 432 vakcín proti novému koronavírusu, aplikovaná druhá dávka bola už v 101 929 prípadoch. Zaočkovanosť populácie je okolo sedem percent. “Pohybujeme sa na vyšších priečkach EÚ, ale súťaž v princípe neexistuje, keďže všetky európske krajiny sa boria s nedostatkom vakcín,” skonštatoval minister.

Priebeh vakcinácie je podľa jeho slov vyrovnaný a limitovaný dodávkou vakcín. “Najväčšia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji na úrovni 9,29 percenta,” dodal minister. Otvorených je už 77 očkovacích centier. Fungujú aj viaceré veľkokapacitné centrá, vzhľadom na nedostatok vakcín sa však očkuje iba cez víkendy.

Najvyrovnanejšie dodávky sú v súčasnosti od spoločnosti Pfizer, každý týždeň príde približne 51.800 dávok. Od Moderny sa očakáva len 22.000 vakcín na preočkovanie, priblížil ďalej Krajčí. Od AstraZenecy je tento mesiac prisľúbených 20.000 vakcín a na budúci 12.000 a okolo 59.000 vakcín.