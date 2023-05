Kosatky potopili v Európe už tri lode. Vedie ich jedna skúsená samica s traumatickým zážitkom

Len nedávno zvieratá zahájili koordinovaný útok na jachtu. Vedci sa obávajú toho, že kosatky agresívne správanie odpozorovali od staršej samice. Tá mala s loďou nepríjemnú skúsenosť ešte v roku 2020.

Opakujú správanie traumatizovanej samice

Ako informuje web Live Science, jeden z útokov sa odohral len nedávno, 4. mája, keď skupina troch kosatiek zaútočila na jachtu pri španielskom pobreží. Väčšia kosatiek opakovane plnou silou vrážala do boku lode. Dve menšie ju chvíľu pozorovali a následne začali jej správanie opakovať. Posádku napokon zachránila pobrežná hliadka, no po tom, ako jachtu odtiahli k pobrežiu, potopila sa.

Nejde o ojedinelý incident. Web The Telegraph informoval o ďalšom prípade, kedy skupina šiestich kosatiek zaútočila na loď neďaleko Maroka, v Gibraltárskom prielive. Kapitán lode popísal, ako bojoval s nepriaznivým počasím, keď zrazu loďou otriasli silné nárazy spôsobené dvoma kosatkami. Čoskoro sa objavili štyri ďalšie.

Objavila sa celá skupina, na čele so skúsenou samicou, píše All That Is Interesting. Kapitán rýchlo spustil hlavnú plachtu v nádeji, že kosatky o loď stratia záujem a účinkovalo to. Zvieratá však napáchali škody za tisícky eur.

Populácia iberských kosatiek je ohrozená

Správy o podobných útokoch sa objavujú od roku 2020. Odborníci publikovali v časopise Marine Mammal Science štúdiu, v ktorej informujú, že všetko zrejme zapríčinil jediný incident. Samicu, ktorá útoky vedie, pomenovali White Gladis. Tá podľa nich v roku 2020 utrpela moment agónie po zrážke s loďou, ktorá na more vyrazila za účelom ilegálneho rybolovu. Tento incident mal správanie kosatky zmeniť zásadným spôsobom.

Aj keď väčšina stretnutí s agresívnymi kosatkami prebieha bez väčších škôd, odborníci, ale aj kapitáni lodí, majú čoraz väčšie obavy. Od roku 2020 bolo zaznamenaných viac ako 500 interakcií s kosatkami, na lode však zaútočili len v jednom z prípadov zo sto. Podľa vedcov sú to veľmi inteligentné a sociálne stvorenia, rôzne vzorce správania dokážu od seba navzájom odpozorovať a naučiť sa ich. Aj preto mladé kosatky kopírujú Gladisino útočné správanie.

Experti dodávajú, že pokiaľ ide o mladé kosatky, nemusí ísť výslovne o prejav agresivity. Jednoducho opakujú to, čo vidia u ostatných členov skupiny. Nazdávajú sa, že toto správanie je len dočasné. Vedci tiež upozorňujú na to, že populácia kosatiek iberských je kriticky ohrozená, v roku 2011 ich narátali len 39. Od roku 2020 štyri iberské kosatky zomreli, aj keď ich úmrtie nie je možné priamo spájať s útokmi na lode.