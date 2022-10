Sú z nich sérioví vrahovia. Kosatky, ktoré už 5 rokov lovia žraloky a trhajú im pečeň, natočili pri zabíjaní

Kým my vnímame kosatky, pre ich pomerne milý vzhľad a tiež preto, že sa dajú vycvičiť, ako rozkošné morské cicavce, v skutočnosti sú to neľútostní predátori, pred ktorými majú rešpekt aj žraloky. A ak ide ešte o územie na juhu Juhoafrickej republiky, tak tu zašlo vyčíňanie kosatiek do takého štádia, že žraloky sa tomuto územiu radšej vyhýbajú.

Prvé správy o krvilačných kosatkách prišli už v roku 2017, len nedávno sa objavili ďalšie informácie o tom, že kosatky už za 5 rokov zabili najmenej 8 žralokov, pričom ich mohlo byť oveľa viac.

Vedci identifikovali aj dve najagresívnejšie kosatky a pomenovali ich Port a Starboard, čo v námornej terminológii označuje „ľavobok“ a „pravobok“. Práve tieto dve kosatky majú na svedomí najviac pozorovaných úmrtí, pričom Starboard je dobre identifikovateľný samec, keďže má zalomenú plutvu.

Zabíjanie na videu

Ako píše portál Science Alert, dve najnovšie pozorovania lovu kosatiek na žralokov boli zachytené aj na video — jedno bolo z helikoptéry a druhé z dronu.

„Toto správanie nebolo nikdy predtým zaznamenané na video a určite nie zo vzduchu,“ uviedla autorka štúdie vo vyhlásení.

Video opisované v štúdii publikovanej v časopise ECOLOGY vzniklo 16. mája tohto roku a zachytilo, ako kosatky obkľúčia žraloka modrého (kvôli anglickému prekladu nesprávne nazývaný tiež žralok biely). Dve kosatky plávajú tesne pri žralokovi, ďalšie kosatky krúžili okolo, ako keby hliadkovali. Potom sa vynorí piata kosatka, ktorá na žraloka zaútočí.

Premyslený útok

Rýchlym obratom žraloka prevráti a zahryzne mu do brucha za prsnou plutvou a okamžite sa objaví krv. So žralokom sa potom potopí a neskôr na hladinu vypláva už len jeho mŕtve telo. Následne mu jedna z hliadkujúcich kosatiek zahryzne do chvostovej plutvy a stiahne ho pod hladinu. Medzi útočiacimi kosatkami bol aj známy páchateľ Starboard.

Pilot z helikoptéry neskôr odfotografoval kosatku, ktorá si pochutnáva na niečom, čo vyzeralo ako obrovská žraločia pečeň. Žraločia pečeň je veľmi výživná a bohatá na energiu, obsahuje dokonca aj sklavén, čo je liečivý olej. Kosatky, napriek tomu, že sú to dravé cicavce, obyčajne žraloky nelovia. Avšak vzácny poddruh kosatiek s plochými zubami, sa na lov žralokov špecializuje a vedci si myslia, že sú je práve Port a Starboard.

Úbytok žralokov

Skutočnosť, že teraz bol Starboard prichytený s ďalšími štyrmi kosatkami na love žraloka, môže naznačovať, že tieto morské cicavce začínajú lov na žralokov uprednostňovať. Už teraz sa v lokalite, ktorá bola v minulosti častým domovom žralokov modrých, tento obávaný predátor vyskytuje menej často a keď sa v lokalite objaví kosatka, tak žraloky odtiaľ veľmi rýchlo odplávajú.

Morskí biológovia sa obávajú, aký to bude mať efekt na celkový ekosystém. Úbytok žralokov v tejto oblasti je už dlhšie pozorovaný a za dôvod bol považovaný nelegálny rybolov. To ale napokon nemusí byť vôbec pravda.