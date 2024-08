Boxerka, ktorej sa brutálne posmievajú, že je muž, vyhrala zlato: Kritikom vytrela zrak a splnila si dlhoročný sen

Jednou z tém tohtoročnej olympiády bola alžírska boxerka Imane Khelif po tom, ako svoju taliansku súperku porazila len za 46 sekúnd v ringu. Internetom sa rýchlo začali šíriť informácie o tom, že Imane je v skutočnosti (transgender) muž a na olympiáde vlastne ani nemá čo robiť. Pravda je ale iná. Pred niekoľkými hodinami sa opäť dostala do ringu a z olympiády si odniesla zlato.

Po posmeškoch si odnáša domov zlato

Alžírska boxerka Imane Khelif si teraz vybojovala zlatú medailu na OH v Paríži v kategórii do 66 kg. V piatkovom finále triumfovala nad Číňankou Jang Liou 5:0. Bronzové medaily si odniesli zdolané semifinalistky Janjaem Suwannaphengová z Thajska a Chen Nien Chin z Taiwanu.

Dvadsaťpäťročná Khelif, ktorá čelí kritike a urážkam za vysoký obsah mužského hormónu testosterón a mnohí jej súperenie v ženskom turnaji označili za neférové, získala svoju prvú olympijskú medailu. Na OH 2020 súťažila v kategórii do 60 kg a prehrala vo štvrťfinále.

„Som veľmi šťastná. Osem rokov to bol môj sen a teraz som olympijská víťazka a zlatá medailistka,“ povedala 25-ročná Khelif, ktorá mala so 179 cm výškovú prevahu nad všetkými súperkami v Paríži a bez väčších problémov sa prebojovala až k celkovému triumfu. Spoločne s Lin Yu-ting z Taiwanu čelili v Paríži kritike. Obe športovkyne dostali povolenie súťažiť na olympijskom turnaji v Paríži, a to aj napriek tomu, že podľa IBA neprešli testom spôsobilosti pohlavia.