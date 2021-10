Konečne vieme, kto bol Zodiac. Po viac ako 50 rokoch odhalili identitu jedného z najhorších vrahov histórie

Zodiac patrí medzi vrahov, o ktorých počul snáď celý svet, no nikdy sa ho nepodarilo dolapiť. V San Franciscu vyčíňal po roku 1960 a do pátrania po ňom sa pustilo nielen množstvo policajtov, ale na vlastnú päsť aj desiatky laikov. A zdá sa, že sa napokon konečne podarilo odhaliť jeho pravú tvár.

Nezávislý tím vyšetrovateľov si myslí, že sa im podarilo odhaliť Zodiacovu pravú identitu. Odhalenie však podľa portálu TMZ prišlo príliš neskoro, muž je už totiž tri roky po smrti. Vrahom, ktorý terorizoval San Francisco, má byť muž menom Gary Francis Poste. Podľa všetkého sa Poste desiatky rokov úspešne vyhýbal dolapeniu a vraždil nielen v oblasti Bay Area, ale aj v ďalších oblastiach vzdialených stovky kilometrov. Predtým sa však všetky tieto vraždy prepojiť nikdy nepodarilo.

