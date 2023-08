Klonovanie sériových vrahov či deti v izolácii: Vedci prezradili, aké experimenty by robili, keby nemali morálne zábrany

Možno ste už počuli o odvážnom vedcovi, ktorý chce hlavu chorého človeka implantovať na telo zdravej osoby. Alebo ste možno počuli o pokusoch vedcov vypestovať v laboratóriu ľudské orgány či dokonca embryá. Hranica medzi etickým a neetickým experimentovaním je veľmi tenká. Vedci prezradili, aké pokusy by robili, ak by mali úplne voľnú ruku a nemuseli by sa držať žiadnych etických a morálnych zásad.

Aké sú možnosti placebo efektu?

Ako informuje web IFLScience, jeden z vedcov prostredníctvom Redditu priznal, že ak by mohol, naklonoval by Jeffreyho Dahmera, Alberta Fisha či ďalších sériových vrahov. Následne by ich ako deti umiestnil do milujúcich rodín a sledoval by, či za ich vražedné sklony naozaj môže výchova alebo je to dané dedičnosťou.

Aj keď takéto klonovanie je zatiaľ v nedohľadne, otázkou, či má silnejší vplyv výchova alebo dedičnosť, sa vedci zaoberajú už desaťročia. V 60. rokoch detský psychiater Peter Neubauer v rámci experimentu odobral rodičom niekoľko setov dvojčiat a trojčiat a umiestnil ich do adoptívnych rodín s rôznym socioekonomickým statusom. Deti dlho ani len netušili o tom, že niekde vo svete majú identické dvojča či trojča.

Ďalší odborník priznal, že ak by mohol, dával by ľuďom s vážnymi, no liečiteľnými ochoreniami namiesto liekov cukríky. Chcel by totiž vedieť, do akej miery je placebo skutočne efektívne. V rámci niektorých už vykonaných experimentov vedci napríklad uspali pacientov, ktorých trápili boľavé kolená. Urobili im v oblasti kolena zárez, následne ho zašili a pacienta zobudili, reálne však okrem rezu žiaden zákrok nevykonali. Napriek tomu, že o tom pacient nevedel, v domnienke, že ho naozaj operovali, sa po prebudení z anestézy cítil lepšie.

Chcel by vidieť olympijské hry na drogách

Ďalší by chceli experimentovať so sociálnou izoláciou. Zaujíma ich, čo by sa dialo, ak by dieťa vyrastalo v sociálnej izolácii, a bez toho, aby sa od rodičov učilo rozprávať. Nápady niektorých odborníkov sú menej kruté. Našiel sa taký, ktorý by chcel za pomoci génovej manipulácie vytvoriť miniatúrne slony, ktoré by sa dali chovať ako prítulní domáci miláčikovia. Niektorí by zas rovno začali experimentovať s vytváraním hybridov medzi človekom a zvieratami.

Niektorí chcú vidieť, kam až siahajú ľudské limity a zorganizovali by olympijské hry plné drog. Nech si každý dopraje doping, po akom mu srdce piští a ukáže najlepší výkon, aký potom dokáže podať. Zdá sa, že je predsa len lepšie, že ľudstvo nejaké tie hranice nastavené má.