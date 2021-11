Nechutné i fascinujúce: Ne(etické) experimenty na ľuďoch sú témou prvej knihy portálu interez

Svet je plný nepochopených jednotlivcov, ktorí sú ochotní zájsť až za hranice chápania ostatných v domnienke, že sa im tým podarí „vyliečiť“ spoločnosť. Nájsť ich môžeme v radoch „bežných smrteľníkov“, ale aj medzi odborníkmi, ktorí sa nikdy nebáli a neboja zájsť príliš ďaleko. A aj o tom je nová kniha, ktorá je nielen knižným debutom autorky interez-u, ale aj webu samotného.

„Iba pozorovanie nestačí. Ľudská zvedavosť je nekonečná a mnoho vedcov nepripúšťa žiadne prekážky. Ukojiť zvedavosť je pre nich dôležitejšie ako akákoľvek etika, morálne hodnoty či dokonca ľudský život,“ uvádza anotácia o novej knižke autorky a redaktorky webu interez.sk, Petry Sušaninovej.

Jej knižný debut s názvom Testované na ľuďoch vychádza v týchto dňoch a nájdete ho na pultoch každého dobrého kníhkupectva alebo v e-shope portálu interez.sk.

Knižka plná experimentov s pútavými ilustráciami

Vôbec prvá kniha, ktorú vydavateľstvo INTEREZ MEDIA stojace aj za rovnomenným webom interez.sk ponúka čitateľom, vás prevedie tridsiatkou najkrutejších experimentov, ktoré boli na ľuďoch vykonané od roku 1920 až po súčasnosť. Kapitoly sú doplnené o fantastické ilustrácie Michaela Beyera, ktoré spolu s textom ukazujú realitu toho, čím všetkým si museli ženy, muži, ale aj deti často (ne)dobrovoľne v záujme vedy prejsť.

Základným pravidlom by malo byť – neubližuj. Vedci, o ktorých sa v novej knihe o (ne)etických experimentoch píše, sa často nebáli zachádzať za hranice chápania všetkých. Mnohé sa odohrali pred desiatkami rokov a o viacerých ste možno ani nepočuli. Ako to však v tomto svete chodí, nikto nikdy nemôže vedieť, či sa súčasťou nejakého bizarného experimentu nevedomky nezúčastnil. A aj na toto vám kniha Petry Sušaninovej poskytne odpoveď.

Debut vyštudovanej psychologičky

Autorka vyštudovala psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Popri štúdiu ľudskej mysle ju však zlákalo aj písanie, ktorému sa venuje od roku 2016. Ako sa ale k téme experimentovania na ľuďoch dostala? Ako prezradila, tak trochu v tom má prsty vydavateľstvo a ona sa témy chytila, pretože jej je nesmierne blízka.

„Fascinuje ma, čoho všetkého sú ľudia schopní a ako sa zas iní krutým experimentom len prizerajú. Dnes existuje etický kódex takmer na všetko, kedysi to tak ale nebolo. Vedci mali povolené čokoľvek, ak to prinášalo želané výsledky a tak to potom aj vyzeralo,“ hovorí Petra o téme, ktorej sa v knihe venovala. Bolo za tým však aj niečo viac, čo v téme experimentovania na ľuďoch objavila pri písaní aj ona sama.

„Ľudia neraz ani nevedeli, že sú súčasťou experimentu a ak aj áno a šli do toho dobrovoľne, nikoho netrápilo, ako sa vyrovnávajú s následkami. Aj kruté experimenty posúvali vedu vpred, mali by sme sa z nich však poučiť. Vždy sa to ale aj dá iným spôsobom,“ dodala.

Viac ako pol roka práce

Kniha začala naberať reálne kontúry počas marca tohto roku, poslednú kapitolu dopísala koncom júla. Ako nám Petra priznala, tu práca nekončila. Bolo potrebné dolaďovať množstvo detailov, na ktorých sa priebežne pracovalo až do októbra.

„Bolo to náročné obdobie, po práci si ešte sadnúť a pátrať po výskumoch spred desaťročí a študovať ich,“ hovorí Petra o neľahkej, no v mnohých ohľadoch fascinujúcej i inšpiratívnej práci, počas ktorej sa aj ona sama dozvedela často o veciach, o ktorých v minulosti nemala ani páru. No aj keď niektoré experimenty označila za zaujímavé, pri iných neskrýva svoje znechutenie.

Niektoré kapitoly čitateľov možno znechutia

„Znechutil ma každý experiment, ktorého súčasťou bolo zámerné ubližovanie ľuďom, či už fyzické alebo psychické. Neľahko sa píše napríklad o experimentoch, ktorých súčasťou sa stali deti, ktoré to ani pred nimi nemali ľahké. Okrem toho, v mnohých prípadoch ľudia naozaj zbytočne trpeli. Keď si na to spomeniem, vždy mi to príde ľúto,“ priznáva Petra, no verí, že aj napriek niektorým ťažším príbehom čitatelia knižku zhltnú s nadšením.

„Samozrejme, je v nej pár kapitol, ktoré nie sú pre slabšie povahy. Niektoré možno znechutia kvôli tomu, ako boli experimenty vykonané. Iných zas môžu pobúriť výsledky, ktoré neraz ľudí, a teraz myslím nielen vedcov, ale aj samotných účastníkov experimentu, nevykresľujú práve v najlepšom svetle,“ hovorí autorka knižky.

Ako nám na záver prezradila, aj keď išlo o neľahkú a často veľmi ťažkú tému, jej pohľad na svet a ľudí ako takých to zásadne nezmenilo. O niektorých experimentoch v knihe sa učila už počas štúdií na univerzite v Košiciach. „Okrem toho, vždy boli a budú medzi nami krutí, ale aj dobrí ľudia. Takí, ktorým záleží na tom, koľko bolesti spôsobujú, a takí, ktorí nikdy nikomu zámerne ublížiť nedokázali,“ dodáva.

Na pultoch každého dobrého kníhkupectva

Knihu Petry Sušaninovej s pútavými ilustráciami Michaela Beyera si môžete zakúpiť online prostredníctvom internetového obchodu INTEREZ MEDIA v hmotnej i elektronickej verzii. Dostupná je aj v e-shopoch a kamenných predajniach sietí kníhkupectiev Martinus.sk, Artforum či Panta Rhei.

Testované na ľuďoch je prvou z pripravovaných kníh, ktoré plánuje vydavateľstvo INTEREZ MEDIA v blízkom období vydať. Ak chcete byť pri tom, sledujete web interez.sk, kde sa včas dozviete o ďalších pripravovaných dielach nielen autorov populárneho webu, ale aj ďalších spolupracujúcich autorov.