Do módy vstúpilo len pred pár rokmi a mamičky z neho šalejú. Toto netradičné meno nosí stále viac dcérok

Vybrať meno pre bábätko je náročnejšie, než by si mnohí mysleli. Len málokto v súčasnosti pomenúva deti po sebe a dbá na dedičnosť mien. Namiesto toho sa mamičky riadia trendmi a často volia meno tak, aby ladilo s priezviskom či menom súrodenca. Rebríčku dievčenských mien pritom už roky dominujú Sofia a Eliška.

Ako informovalo ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke, hoci si popredné miesta v rebríčku udržiavajú mená ako Viktória či Natália, ktoré sa v ňom držia už viac ako dvadsať rokov, pridávajú sa k nim aj novšie, ktoré sú jasne ovplyvnené menami zo zahraničia. Napríklad, Emily, Noemi alebo Melisa. Tieto mená rozhodne nezapočujete medzi generáciou x či baby boomers (ľudia narodení v rokoch 1946 – 1964, pozn. red.).

Trendy sa menia

V posledných rokoch sa do módy zároveň stále viac vracajú klasické mená ako Anna, Hana či Dorota. Do prvej päťdesiatky najobľúbenejších mien, o ktorých sa vedú záznamy, tiež pribudlo meno Agáta. To sa tam prvýkrát objavilo v roku 2019 a následne sa v rebríčku udržalo aj v rokoch 2021 a 2022. V minulom či predminulom roku sa, žiaľ, do prvej päťdesiatky neprebojovalo.

Meno Agáta však nie je jediné, ktoré zažilo náhlu popularitu. Stále viac mamičiek totiž pomenúva svoje dieťa Jasmína. Prvýkrát sa toto meno objavilo v rebríčku v roku 2018, a to na 44. mieste. Odvtedy si udržalo miesto v rebríčku a minulý rok bolo až na 27. priečke, pričom takto svoju dcéru pomenovalo až 189 mamičiek. Je to zároveň najvyššia priečka, akú toto meno v rebríčku populárnych mien dosiahlo. V roku 2023 bolo na 28. priečke, no vtedy sa narodilo až 199 dievčatiek s týmto menom.

Dôvod, prečo toto meno náhle získalo v roku 2018 takúto popularitu a prečo je stále populárnejšie medzi mamičkami, by sme hľadali ťažko. Niekto by mohol argumentovať, že sa do uší žien dostalo vďaka moderátorke Jasmine Alagič, ktorá však svoje meno píše s krátkym „i“, iný by zas mohol spomenúť rozprávku Aladdin od Disneyho.

Existuje pritom aj viac slovensky znejúca verzia, a to Jazmína, ktorá oslavuje meniny v rovnaký deň ako verzia so „s“. Význam mena tiež ostáva zachovaný a ako sa dá predpokladať už z počutia, je to meno odvodené od okrasného kra s bielymi voňavými kvetmi.

Nech je to už akokoľvek, dievčatiek s týmto menom neustále pribúda a na základe štatistík sa dá predpokladať, že ich počet v budúcom roku ešte viac porastie.