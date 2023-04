Kim Kardashian si zahrá v obľúbenom hororovom seriáli. Ľudia zúria a prosia ju, aby ho nepokazila

Nie je nič výnimočné na tom, ak sa mediálne známa osobnosť zrazu objaví v nejakom filme. Čo by ste však povedali na to, keby si v obľúbenom seriáli zahrá Kim Kardashian? Vyzerá to, že nejde o nijaký žart, ale v 12. sérii American Horror Story ju skutočne uvidíme.

Kim Kardashian iba pred niekoľkými hodinami zverejnila na Instagrame krátku ukážku, ktorou avizovala, že v nadchádzajúcej sérii American Horror Story uvidíme Emmu Roberts, ale aj túto slávnu Kardashianku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

„Toto sme nechceli,“ zúria ľudia

Pre niekoho možno prekvapivú informáciu navyše potvrdil aj tvorca seriálu Ryan Murphy, ktorý Kim opísal ako jednu z najväčších a najjasnejších televíznych hviezd, uvádza TVLine. Dej tejto série AHS bude vychádzať z románu, ktorý je nazývaným aj feministickým pokračovaním Rosemaryinho dieťaťa.

Novinka ale rozdelila ľudí do dvoch kategórií. Kým niektorí sú z tejto správy nadšení, ďalší nešetrili kritikou a upozornili na to, že už mali možnosť vidieť jej herecké zručnosti a nebola to žiadna sláva.

„Toto sme nechceli,“ podotkol jeden z fanúšikov. „Kim, prosím, nepokaz to zlým výkonom,“ požiadala hviezdu ďalšia.

Ako to dopadne by sme mali vidieť pravdepodobne už počas jesene tohto roka.