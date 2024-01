Jej značka má hodnotu 2 miliardy dolárov. Kim Kardashian preslávila sexnahrávka, stala sa najpopulárnejšou ženou sveta

Niektorí ľudia tvrdia, že Kim Kardashian sa narodila preto, aby bola slávna. Iní sú zase toho názoru, že pre svoj úspech bola ochotná obetovať všetko, čo bolo v jej silách a možnostiach. Nuž, na oboch názorových smeroch zrejme bude niečo pravdy a jedna z najpopulárnejších žien sveta s trhovou hodnotou takmer 2 miliardy dolárov sa v súčasnosti vyníma na piedestáli svetového šoubiznisu. Nebolo tomu tak ale vždy, aj ona si prešla tŕnistou, respektíve v niektorých momentoch skôr kontroverznou cestou.

Z katolíckej školy k Paris Hilton

Dá sa povedať, že súčasná megahviezda nemala ľahké detstvo, ktorému určite neprispel ani rozvod rodičov z roku 1989. Matka Kris sa potom vydala za olympijského medailistu Brucea Jennera, ktorý neskôr prešiel tranzíciou a otec Robert bol prominentný právnik, ktorý bol súčasťou tímu v medializovanom procese s populárnym americkým futbalistom O. J. Simpsonom.

Ako uvádza portál Business Insider, detstvo Kim Kardashian bolo tiež definované katolíckou výchovou – počas dospievania navštevovala rímskokatolícku dievčenskú školu a každú nedeľu trávila v kostole. K tomu, aby na sebe pracovala, bola rodičmi vedená už odmalička a ako píše magazín Biography, od každého zo svojich potomkov Kardashianovci očakávali, že už po skončení strednej školy sa o seba budú vedieť postarať. Konkrétne Kim počas tínedžerských rokov pracovala v jednom z miestnych obchodov s oblečením.

Prvej väčšej pozornosti médií sa dočkala hneď po skončení strednej školy v roku 1998, kedy začala pracovať aj ako asistentka svojej kamarátky z detstva, Paris Hilton, píše Britannica. Niektoré zdroje však uvádzajú, že ich spolupráca bola najužšia v rokoch 2003 – 2006, kedy bola Hilton na najväčšom výslní. Tak či onak, Kim už neraz uznala, že za štart svojej kariéry v šoubiznise najviac vďačí práve Paris Hilton, u ktorej podľa jej vlastných slov pracovala ako stylistka.

Prvý rozvod a sexuálny škandál, ktorý ju katapultoval medzi celebrity

Do prvého manželstva Kim vstúpila na prelome milénií v roku 2000, kedy si za muža zobrala hudobného producenta Damona Thomasa. Jej prvé manželstvo sa rozpadlo prakticky už po troch rokoch – v roku 2003 Damon požiadal o rozvod. Hudobník, okrem iného, naznačil, že Kardashian trpí kompulzívnou nákupnou poruchou, pričom ona uviedla ako dôvod rozpadu manželstva jeho fyzické a emocionálne týranie.

Ešte pred rozvodom, ktorý prebehol v roku 2004, začala Kim randiť s R&B spevákom Rayom J. Toho spoznala cez jeho sestru, tiež speváčku Brandu, u ktorej pracovala ako stylistka. V roku 2006 Kim spoločne so sestrami Khloé a Kourtney založili módny butik s názvom DASH, pričom práve v tomto období sa začala kariéra druhorodenej Kardashianky definitívne lámať. Udalosti z nasledujúcich mesiacov ju doslova katapultovali medzi najpopulárnejšie svetové celebrity.

Nebolo to ale veľmi lichotivým spôsobom. V roku 2007 totiž unikla sexuálna nahrávka (v angličtine známy výraz „sex tape“, pozn. red.), ktorú v roku 2003 Kim zhotovila s jej vtedajším priateľom Rayom J. Video sa dostalo do rúk veľkej spoločnosti Vivid Entertainment a tá ho zverejnila pod titulom Kim Kardashian, Superstar. Pochopiteľne, po zverejnení prišla aj žaloba, ktorú ale Kim len tri mesiace po debute videa stiahla, pričom súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním vo výške 5 miliónov dolárov, uvádza portál UPI.

Najlepšie promo v histórii?

Samozrejme, správy o mimosúdnom vyrovnaní, a takpovediac poskytnuté povolenie na ďalšie šírenie pásky, sa v očiach verejnosti stretlo so značnou dávkou kontroverzie. Aj keď v súčasnosti sa Kim k inkriminovanému videu vyjadruje s ľútosťou a hovorí o chybe, len ťažko sa dá predpokladať, kde by bez neho bola. Mnohí ho označujú ako najlepšie promo v histórii, nakoľko zanedlho po jeho zverejnení prišla rodina Kardashian-Jenner s vlastnou reality show s názvom Keeping Up with the Kardashians.