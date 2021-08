Kim Čong-un sa objavil na verejnosti so záhadnou náplasťou na hlave. Okamžite to rozprúdilo špekulácie o jeho zdraví

Vodca Severnej Kórey, Kim Čong-un, sa pred niekoľkými dňami objavil na verejnosti na podujatí Kórejskej ľudovej armády. Pri pohľade na neho, zaujala hlavne náplasť, ktorú mal nalepenú na hlave.

Náplasť bola podľa agentúry Bloomberg viditeľná aj na záberoch štátnej televízie. Pri porovnaní so zábermi na ktorých náplasť nemá, je vidieť na mieste tmavozelená škvrna.

37-ročný Kim Čong-un si pritom zdravie stráži a štátna propaganda o prípadnom zhoršení či dokonca o operáciách, neinformuje.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX

— Chad O’Carroll (@chadocl) August 2, 2021