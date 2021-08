Severná Kórea chce, aby ľudia jedli psie mäso. Vo videu ukazuje ako uvariť polievku či perkelt

V iných sa však jeho mäso už stáročia považuje za delikatesu, ktorej sa obyvatelia jednoducho odmietajú vzdať. Dôkazom je Severná Kórea. Miestne médiá uverejnili video, v ktorom vychvaľujú polievku či perkelt zo psieho mäsa.

Chvália nutričné hodnoty psieho mäsa

Ako sa dozvedáme vo facebookovej skupine Korejská lidově demokratická republika, KLDR, Kórejská ústredná televízia uverejnila video, v ktorom sa hovorí o príprave tradičnej polievky či iných pokrmov vyrobených zo psieho mäsa, ktoré „cudzozemskí šovinisti neprávom škandalizujú“. Podľa portálu World Population Review je najväčším konzumentom psieho mäsa na svete Čína (ročne sa tam skonzumuje približne 20 miliónov psov), nepohrdnú ním však ani Severokórejčania, a to najmä počas sviatku Sambok.

Sambok označuje podľa portálu The Guardian tri najhorúcejšie dni v roku. Zvyčajne pripadá na polovicu júla, závisí to však od lunárneho kalendára. Je to čas, kedy Severokórejčania posilňujú telo a ducha vyberanými jedlami, ktoré majú byť ľahké, zdravé a zároveň majú osviežiť a pomôcť zvládnuť nepríjemné horúčavy. Medzi také jedlá patrí aj psie mäso, ktoré podľa obyvateľov obsahuje veľké množstvo vitamínu A a B. Podporuje trávenie a pomáha zotaviť sa z vyčerpania.

Každý región má jedinečný recept, podľa ktorého sa psia polievka varí

„V prvý deň Samboku prichádza veľké množstvo ľudí, aby si vychutnali polievku zo psieho mäsa. Psia polievka je bohatá na živiny a má jedinečnú chuť a arómu. Už odpradávna ju milujú muži, ale aj ženy všetkých vekových kategórií,“ dozvedáme sa z videa. Samozrejme, psiu polievku varí každý kuchár trochu inak. Je však obohatená o čerstvú zeleninu, ktorú si reštaurácie neraz pestujú priamo na streche.

Aby chuť psieho mäsa čo najlepšie vynikla, musia byť všetky ingrediencie čerstvé. Najlepšia je psia polievka, ktorej sa hovorí bosintang vtedy, keď je ešte horúca. Taká najlepšie posilní organizmus. Samozrejme, zloženie polievky sa môže mierne odlišovať v závislosti od regiónu. Z videa sa dozvedáme, že je dôležité vedieť, aké je psie mäso výživné a dokázať ho kvalitne pripraviť. Či už kuchár varí polievku alebo perkelt zo psieho mäsa, musí vedieť, aké ingrediencie použiť, aby chuť čo najviac vynikla.

Zdá sa však, že nie vždy je však psieho mäsa na polievku dostatok. Pred rokom médiá informovali o tom, že Kim Čong-un označil chovanie psov ako domácich miláčikov za symbol kapitalistickej dekadencie. Chovanie domáceho miláčika sa stalo protiprávnym a zvieratá boli skonfiškované. Ako informoval portál Daily Mail, je možné, že severokórejský líder sa takýmto spôsobom pokúšal vyriešiť potravinovú krízu.