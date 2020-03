Keď sú inšpiráciou bytosti z vesmíru: 10 skvelých seriálov nielen o UFO, ktoré by ste mali vidieť

Tipov na kvalitné a zaujímavé seriály nie je nikdy dosť. Podobných článkov ste už na našom webe mohli čítať niekoľko, tentokrát sme sa ale rozhodli vám priniesť desiatku toho najlepšieho, čo vzniklo v tematike mimozemšťanov a UFO. V zozname nájdete nové i staršie seriálové projekty, ktoré by ste mali vidieť a najmä poznať.

Projekt Modrá kniha (Project Blue Book)

Náš výber zaujímavých „UFO“ a „mimozemských“ seriálov začíname azda najčerstvejším prírastkom v tomto nezvyčajnom subžánri, a síce seriálom z dielne stanice Epic Drama – Projekt Modrá kniha.

Hit z tvorcovskej dielne uznávaného režiséra Roberta Zemeckisa sa odohráva na pozadí studenej vojny a atómovej éry. Inšpirovaný je skutočným programom Project Blue Book amerického letectva, ktorý bol zameraný na vyšetrovanie prípadov UFO.

V centre jeho diania stojí geniálny astrofyzik Dr. J. Allen Hynek (hrá ho Aiden Gillen z Bohemian Rhapsody) s kapitánom Michaelom Quinnom (hrá ho Michael Malarkey známy vďaka seriálu The Vampire Diaries), ktorí sú zapojení do prísne tajného programu. Hynek sa pokúša objasniť sériu záhadných pozorovaní, postupne mu však dochádza, že sa ocitol uprostred rozsiahleho a nebezpečného pokusu o zakrytie pravdy, vďaka čomu sa on sám a aj jeho najbližší ocitnú v nebezpečenstve.

Seriál inšpirovaný skutočnými udalosťami sa s novými epizódami v druhej sérii vráti na stanicu Epic Drama už 19. marca vždy vo štvrtok o 21:00.

Akty X (The X Files)

Keď sa spomína subžáner „UFO seriálov“, zrejme každému hneď ako prvé hlavou preblysnú kultové Akty X. A aj z tohto dôvodu si svoje miesto v tomto zozname jednoducho zaslúžil. V prvom rade je ale potrebné uviesť veci na pravú mieru – Akty X neboli len o neznámych bytostiach z vesmíru, ale skôr o nadprirodzených a nevysvetliteľných javoch všeobecne. K fenoménu UFO a mimozemšťanom sa však tvorcovia neustále vracali, pretože práve o hľadaní pravdy tento seriál je.

Akty X sú kultovým fenoménom, ktorého ústrednú dvojicu federálnych agentov Muldera a Scullyovú, či úvodnú zvučku pozná azda aj ten, čo žiaden diel tohto seriálu nikdy nevidel. Seriál sa s úspechom vysielal aj v našich končinách, jeho úplne prvá epizóda bola na domácej (americkej) scéne odvysielaná 10. septembra 1993 a na obrazovkách pri sledovanosti pohybujúcej sa od 9- do 17 miliónov divákov sa udržal 9 vysielacích sezón. V roku 2016 obaja hlavní predstavitelia – Gillian Anderson a David Duchovny súhlasili a do úloh sa vrátili v dvoch revival sériách.

Celkovo sa Akty X dožili 218 epizód v 11 sériách a aj dvoch celovečerných filmov.

Roswell

Okrem Aktov X koncom 90. rokov minulého storočia s tematikou mimozemšťanov pracoval aj teenagerský seriál o trojici mimozemšťanov, ktorí na Zemi zostali po havárií ich materskej lode.

Seriál Roswell pracuje s konšpiráciou o jednom z najznámejších prípadov stroskotania UFO na Zemi a aj po viac ako 20 rokoch ide o pomerne sledovateľný kúsok. Dožil sa troch sérií a 61 epizód, pričom v hlavných úlohách sme mohli vidieť dnes už pomerne známe mená – Shiri Appleby, Jasona Behra, Katherine Heigl, Majandru Delfino, Brendana Fehra, Colina Hanksa či Emilie de Ravin.

Nadčasovosť námetu si po rokoch všimli aj v súčasnosti a aktuálne môžete aj na streamovacej službe HBO GO vidieť novú verziu tohto seriálu pod názvom Roswell: New Mexico. Doposiaľ vzniklo 13 dielov prvej sérií, 16. marca bude mať premiéru druhá a o rok sa s istotou dočkáme aj tretej.

Roswell svoj námet našiel v populárnej americkej knižnej sérii Roswell High, ktorá sa dočkala dovedna 10 častí.

Falling Skies

Celkovo piatich sérií a 52 epizód sa dožil aj tento postapokalpytický kúsok z producentskej dielne známeho režiséra Stevena Spielberga. V rokoch 2011 až 2015 ho vysielala americká káblová stanica TNT a v hlavnej úlohe sme mohli vidieť herca Noaha Wylea (známy vďaka seriálu Pohotovosť).

Tento sci-fi seriál rozprával príbeh o tom, ako na Zemi pristála agresívna mimozemská rasa, ktorá sa rozhodla všetko živé na nej vykynožiť. Samozrejme, ľudstvo je spočiatku prekvapené a milióny ľudí naprieč celou planétou pomreli, no skupinka preživších sa rozhodne spojiť a spoločne proti nepriateľským mimozemšťanom bojovať. Podarí sa im to?

Samozrejme, príliš veľké očakávania pri tomto seriáli mať netreba. Jeho hodnotenia na portáloch naprieč internetom nie sú veľmi priaznivé a ide o skôr o priemerné dielo, no na oddych ako stvorené. Milovníci science fiction literatúry (i filmov) si istotne takmer od samotného počiatku všimnú aj istú podobnosť s legendárnou (a niekoľkokrát sfilmovanou) Vojnou svetov (The War of the Worlds) známeho spisovateľa H. G. Wellsa.

Krajné medze (The Outer Limits)

Nie tak dávne 90. roky priniesli okrem Aktov X na scénu mysterióznych sci-fi seriálov aj ďalší kult. Tento ale dostal podstatne menší priestor na televíznych obrazovkách než jeho (pre niekoho možno) slávnejší konkurent.

Krajné medze sú slávnym seriálom nakrúteným na motívy známej seriálovej predlohy zo 60. rokov a predstavujú súbor 154 epizód plných napätia a strachu z neznáma. Rovnako, ako v prípade Aktov X, ani tento seriál nie je vždy len o mimozemšťanoch, ale aj o iných nevysvetliteľných javoch či záhadných okolnostiach – každá časť pritom bola vždy o niečom inom a vždy s iným obsadením, čo do tohto projektu vnieslo aspoň kúsok originality.

Seriál sa však dožil len šiestich sérií a zostal v tieni slávnejších Aktov X, čo je škoda, pretože úvodná zvučka bola rovnako legendárna ako tá, ktorou sa mohli chvastať Mulder so Scullyovou.

Votrelci (V)

V roku 2009 sa na televíznych obrazovkách objavil aj ambiciózny remake slávneho seriálu (a televízneho filmu) z 80. rokov, ktorý však stroskotal na tom, že sa pomalšie rozbiehal. Samozrejme, na zahodenie úplne nie je, práve naopak. Vďaka jeho dĺžke (odvysielaných bolo 22 epizód v dvoch sériách) ho stihnete zhliadnuť ani nie za deň a väčšinu času budete skutočne v napätí.

Votrelci rozprávajú príbeh zo súčasnosti, kedy na Zem jedného dňa znenazdajky dorazila mimozemská rasa doslova podobná tej ľudskej. Ich počiatočné zámery navštívenia našej planéty sú dobré – chcú nadviazať priateľské vzťahy a poskytnúť pozemšťanom výmenu ich špičkových technológií a energetických zdrojov za cenné kovy. Netrvá to však dlho a mimozemšťania majú s planétou Zem aj iné plány, ktoré sa ľuďom páčiť nebudú.

Seriál s jednoduchým pôvodným názvom V má skutočne zaujímavý námet, predostriera aj otázky diskriminácie či paniky z neznámeho a je veľká škoda, že tvorcovia kvôli nízkej sledovanosti prvých dvoch sérií nemohli pokračovať vo výrobe ďalší epizód. Seriál nemá plnohodnotný záver, na druhú stranu ale zas práve takýto neurčitý koniec divákom poskytne priestor popremýšľať nad tým, ako sa celá táto invázia mohla skončiť. A aj preto by ste mu mali dať šancu.

Unesení (Taken)

Sú tajomstvá, ktoré si každý necháva pre seba. Sú však aj tajomstvá, ktoré tají niekto pred nami. To je v skratke oficiálna synopsa, ktorá svieti pri oceňovanej minisérii z producentskej dielne Stevena Spielberga s originálny názvom Taken.

Unesení sa vysielali aj na Slovensku a dodnes patria k jednému z toho najkvalitnejšieho, čo v tematike filmov a seriálov o únosoch ľudí mimozemšťanmi vzniklo.

Dej 10-dielneho seriálu rozpráva generačný príbeh troch rodín, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v histórii únosov mimozemšťanmi. V hlavnej úlohe sa mihla (vtedy vychádzajúca) hviezda Dakota Fanning, Matt Frewer, Emily Bergl, Heathe Donahue (to dievča z hororu Záhada Blair Witch), Adam Kaufman a mnohí ďalší.

Takí normálni mimozemšťania (3rd Rock From the Sun)

Tematika mimozemšťanov nemusí nutne znamenať len sci-fi námet, pri ktorom hrozí, že trištvrte postáv neprežije besnenie nepriateľských rás z iných galaxií. Poňať sa to dá naozaj všelijak, o čom ste sa mohli presvedčiť aj pri ostatných seriálových počinoch v tomto zozname.

Komediálne ladený je sitkom, ktorý u nás kedysi vysielala verejnoprávna RTVS na svojom prvom programe a rozpráva príbeh tímu vedcov z ďalekej planéty, ktorí sa rozhodnú podniknúť expedíciu na Zem, ktorá je podľa ich názoru najmenej dôležitá planéta v celom vesmíre.

Táto misia má preskúmať inteligenciu pozemšťanov, identita vesmírnych návštevníkov nesmie byť odhalená a preto na seba vezmú ľudskú podobu. Teda presnejšie povedané, podobu podľa nich typických ľudí.

V hlavných úlohách tohto (pre niekoho možno) menej známeho sci-fi sitkomu sa objavil John Lightow, Kristen Johnston, French Stewart a Joseph Gordon-Levitt. Dočkal sa celkovo 6 sérií a 139 epizód a predstavuje myšlienku zobrazenia nelogického správania sa a rozmýšľania nás ľudí prostredníctvom komických situácií.

Alf

Obísť nemôžeme ani najslávnejšieho sitkomového mimozemšťana Alfa, ktorého naozaj predstavovať netreba. Populárny sitkom sa pôvodne vysielal od 22. septembra 1986 do 24. marca 1990 na americkej stanici NBC a celkovo vznikli 4 série (102 epizód).

Okrem slávneho hraného seriálu sa Alf dočkal aj dvoch animovaných seriálov (ALF: The Animated Series a ALF Tales), ani jeden sa však na úspech pôvodného seriálu nechytal a nedožil sa viac ako dvoch sérií. Producenti seriálu nakrútili aj celovečerný televízny film, ktorý ale tiež skončil ako prepadák, keďže mu chýbali dôlžeité postavy rodiny Tannerovcov.

V roku 2018 sa objavila informácia, že by mal vzniknúť nový hraný seriál Alf. Táto myšlienka však bola napokon zamietnutá pod koberec a asi je to tak aj najlepšie. Na pôvodnú sériu už totiž nadviazať nebude vedieť nikto.

Futurama

S mimozemskou tematikou sa pohral aj slávny tvorca ešte slávnejších Simpsonovcov (The Simpsons) Matt Groening. Ten v roku 1999 svetu ukázal svoju drsnejšiu verziu animovaného seriálu, ktorý už pre deti nie je, ale že vôbec.

Futurama, vzhľadom na to, že sa odohráva v roku 3000, ukazuje nielen pokrokové ľudstvo, ale aj rôzne mimozemské civilizácie – či už tie priateľskejšie alebo tie menej. Dodnes patrí ku kultom, ktorý si obľúbili milióny fanúšikov a je škoda, že sa seriál nevysiela dodnes.

Počas éry vysielania to ale Futurama jednoduché nemala. Slabšia sledovanosť si vybrala svoju daň prvýkrát v roku 2003. Neskôr vznikli štyri 90-minútové filmy, ktoré následne v roku 2008 stanica Comedy Central prestrihala na 20-minútové časti a vznikla piata séria so 16 epizódami. Po úspešnom znovuzrodení vznikli ďalšie dve premiérové série (obe po 26 častí), ktoré sa vysielali od júna 2010 do septembra 2013, kedy sa Futurama so svojimi sklanými fanúšikmi rozlúčila nadobro.

Tvorca Simpsonovcov si však na svoju obľúbenú zostavu postáv v zložení robot Bender, babrák Fry a jednooká Leela (či mnohé ďalšie) zaspomína aj v slávnejšom animovanom súrodencovi a mnohokrát na nich (nenápadne) odkazuje.

Článok vznikol v spolupráci s Epic Drama.