Zakázali ho v 13 krajinách, herci v ňom mali skutočný sex. Z historického filmu Caligula sa stalo kultové porno

Mená ako Helen Mirren, Malcolm McDowell či Peter O´Toole boli v kinematografii 70. rokov 20. storočia zárukou kvality. Ako je teda možné, že sa táto trojica ocitla v historickom epose, z ktorého premietania jeden z najuznávanejších filmových kritikov odišiel v jeho prostriedku? A ako je možné, že sa z historického filmu stalo necenzurované porno, ktoré sa normálne premietalo v kinách?

Svetová kinematografia ukrýva viaceré klenoty. Niektoré sú dobré a spomína sa na ne ako na zlatú éru filmového priemyslu. Niektoré sú ale vnímané úplne opačne a je len veľmi ťažké zaradiť, kam vo svojom špecifickom prípade patrí historický epos o najzverskejšom rímskom cisárovi Caligulovi.

V článku sa dozviete aj: ako sa zrodila myšlienka nakrútiť necenzurovaný príbeh Caligulu;

prečo scenárista filmu požiadal o odstránenie svojho mena z tituliek;

ako vznikali scény s orgiami;

kde je film Caligula dodnes zakázaný;

prečo sa napokon aj napriek zárobkom stal prepadákom.

Kontroverzný príbeh šialeného rímskeho cisára, ktorý vraždil a znásilňoval hlava-nehlava a bez rozdielu pohlaví, organizoval orgie plné sexu s ľuďmi i zvieratami, a vykonal celý rad nezmyselných rozhodnutí, je milovníkom histórie pomerne známy. Pripomínajú ho aj množstvá dokumentárnych cyklov a filmov, a dokonca aj jeden celovečerák, ktorý vzhľadom k tomu, čo sa v ňom jeho tvorcom podarilo zobraziť, bol zakázaný v niekoľkých krajinách a tieto reštrikcie trvajú dodnes.

Filmový príbeh o jednom z najzvrátenejších panovníkov starovekého Ríma – Caligulovi – sa stal kontroverzným nielen vďaka svojmu otvorenému znázorneniu brutality, ale najmä vďaka množstvu erotických scén, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani skúsený režisér tvrdého porna. Napokon, tvorcovia obsahu pre dospelých na ňom aj spolupracovali.

Penthouse a snaha o komerčné history porno

No práve spomínané erotické scény boli dôvodom, pre ktorý sa mnohí z tvorcov pracujúcich na Caligulovi rozhodli, že nechcú byť s výsledným dielom nijako spájaní. Požiadali o odstránenie ich mena zo záverečných titulkov a aj dnes sa od práce na tomto historickom epose radšej dištancujú.

Ako ale snímka Caligula vôbec vznikla a ako je vôbec možné, že sa z nej stalo viac-menej necenzurované porno určené do kinosál? Príbeh je pomerne zaujímavý a bizarný, rovnako ako hlavný antihrdina, o ktorom je.

Samozrejme, na počiatku bol nápad a túžba priniesť na strieborné plátno niečo podobné. Príbeh rímskeho panovníka tak krutého, šialeného a zvráteného, až sa stal synonymom pre tieto tri prívlastky. Príbeh Caligulu – nech bol akokoľvek šokujúci vzhľadom na všetko, čo vykonal a čomu holdoval – sa dal nakrútiť všemožnými spôsobmi. Nakrútiť porno ale nebol prvotný úmysel, aj keď určitú dávku sexom nabitých scén obsahovať mal. Tie napokon ani nebolo možné z filmu vynechať, keďže orgie boli to, čoho sa Caligula rád zúčastňoval.

Ak by sme sa mali pozrieť na počiatky vzniku tohto historického eposu, treba hľadať pod heslom Penthouse. Známy magazín pre pánov so šteklivými fotkami prakticky neustále investoval do produkcie známych hollywoodskych filmov. Za tým bola najmä ambícia zakladateľa tohto časopisu, Boba Guccioneho, ktorý roky predtým finančne podporil snímky ako Chinatown, The Longest Yard či The Day of the Locust.

Jeho snom ale bolo vyprodukovať vlastný film a navyše pod vlastnou značkou. Taký, ktorý bude veľkolepý, finančne nákladný a výpravný, a bude obsahovať scény neprístupné do 18 rokov. Videl ale niekedy niekto na plátnach kín komerčný film, ktorý je sexuálne explicitný?