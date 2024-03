Kávu predávajú za euro, na Slovensku už čoskoro otvoria prvú prevádzku: Lacný rumunský reťazec chce konkurovať Starbucksu

Ako sme vás ešte v novembri informovali, na Slovensko si to namieril lacný rumunský reťazec s názvom 5 to go. Spoločnosť, ktorá v Rumunsku prevádzkuje viac ako 500 kaviarní, si stanovila ambiciózny cieľ – otvoriť do roku 2028 na Slovensku až 50 pobočiek. Prvú by mala otvoriť už čoskoro.

Konkurencia Starbucksu?

U kaviarenských reťazcov je v rámci popularity jasnou slovenskou jednotkou Starbucks, ktorý si mnohí domáci spotrebitelia zamilovali. Okrem neho to na našom trhu skúšali aj iné, v zahraničí etablované značky, ako napríklad Costa Coffee. Výraznejší úspech sa však nedostavil, no ani to neodradilo v expanzii lacného rumunského hráča 5 to go.

Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude veľmi dobre prijatá na Slovensku, kde chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férové ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ povedal v minulosti Lucian Bădilă, spoluzakladateľ spoločnosti 5 to go.

Podľa informácií, ktoré priniesol World Coffee Portal, by sa Slováci mohli prvej otvorenej prevádzky dočkať už v blízkej dobe. Kompetentní spomínajú prvú polovicu roka 2024, pričom kávu od lacného reťazca si najprv budú môcť vychutnať obyvatelia nášho hlavného mesta. Práve v Bratislave totiž 5 to go plánuje otvoriť prvú kaviareň. Ako vyplýva z ponuky, cena kávy sa začína na symbolickom jednom eure a je pravdepodobné, že v takejto taktike bude reťazec pokračovať aj u nás.

Napriek nízkej cene by podľa slov zástupcov spoločnosti malo ísť o kvalitné produkty, ktoré by mohli najväčším hráčom konkurovať práve cenou. Ako hlavná konkurencia ambicióznej rumunskej siete sa spomína populárny Starbucks. Ohľadne expanzie sme sa s našimi otázkami obrátili aj na zástupcov 5 to go, tí ale do vydania článku nereagovali.