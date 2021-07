Jej prejav trval 23 minút. Britney Spears opäť prehrala boj s otcom, ďalej ostáva nesvojprávna

Súdne procesy sa ťahajú zdanlivo donekonečna. Speváčka sa v rámci nich snaží opäť získať kontrolu nad svojim majetkom. Jej otec, Jamie Spears však ustúpiť odmieta. Ako dopadlo posledné pojednávanie?

Dostane Britney naspäť svoj život?

Finančná spoločnosť Bessemer Trust je spolu s Jamiem Spearsom spoločným správcom majetku speváčky Britney Spears. Speváčka v minulosti súd požiadala, aby Jamie už viac jej majetok spravovať nemohol, píše portál BBC. Nedávno však vyplávali na povrch skutočnosti, ktoré verejnosť šokovali. Britney priznala, že jej otec svoju pozíciu zneužíva. Speváčka podľa svojich vyjadrení nechce nič iné, len dostať späť svoj život a svoju slobodu.

Vo štvrtok spoločnosť Bessemer Trust podala žiadosť o odstúpenie od dohody. Urobila tak len deň po tom, čo súdy v rámci nekonečných procesov potvrdili, že spoločnosť naozaj plní úlohu správcu. Ako dôvod ukončenia dohody uviedla spoločnosť výpoveď Britney Spears, ktorá na súde odznela 23. júna. Spoločnosť totiž svoju časť úlohy správcu plnila pod podmienkou, že každá zo strán s tým dobrovoľne súhlasila. Ak si speváčka praje dohodu ukončiť, spoločnosť Bessemer Trust bude jej rozhodnutie rešpektovať v plnej miere.

Údajne bola nadrogovaná a nedovolili jej mať deti

Britney Spears nemá plnú kontrolu nad svojimi finančnými a osobnými záležitosťami už viac ako 10 rokov. O jej záležitostiach mal po roku 2008 rozhodovať jej otec Jamie Spears. Mohla za to séria incidentov, ktoré vyvolali vážne obavy o speváčkino mentálne zdravie. Už nejaký čas sa však Britney usilovala o to, aby jej otec už viac nad ňou nemal moc, súd jej však podľa BBC vyhovieť nechcel, a to napriek tomu, že podľa advokáta Samuela Inghama na posledných pojednávaniach odznelo, že speváčka sa svojho otca bojí.

Na jednom z pojednávaní popísala Britney otcovo opatrovníctvo ako zneužívanie a vyjadrila sa, že s tým chce skoncovať. Aj keď verejnosť o pojednávaniach vedela, mnoho vecí držala rodina v tajnosti. Po tom, čo sa však ľudia dozvedeli o tomto, dočkala sa speváčka obrovského množstva podpory.

Jej prejav trval celkovo 23 minút, počas ktorých priznala, že bola nadrogovaná a musela vystupovať proti svojej vôli. Údajne jej bolo zavedené aj teliesko, kvôli ktorému nemohla mať deti. Dodala, že bola v šoku , veľa vecí popierala, no skutočnosť je taká, že je z toho všetkého traumatizovaná a chce dostať späť svoj vlastný život. Zatiaľ však nie je isté, či sa to podarí. Právnici oficiálnu žiadosť o ukončenie správcovstva ešte stále spracúvajú.