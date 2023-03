Jedna z postáv v Harrym Potterovi len tak zmizla a možno ste si to ani len nevšimli. Táto záhada má logické vysvetlenie

Gregory Goyle (Josh Herdman) patril spoločne s Vincentom Crabbeom (Jamie Waylett) medzi verných nasledovníkov Draca Malfoya (Tom Felton). Všimli ste si však, že v časti Väzeň z Azkabanu sa Goyle zrazu len tak vytratil, aj keď v ďalších pokračovaniach už po boku Draca stál opäť? Nešlo o žiadnu náhodu. Screen Rant objasnil, čo sa vlastne stalo.

Ako vysvetľuje filmový portál Screen Rant, herec Josh Herdman, ktorý Goylea stvárnil, si v čase nakrúcania poranil ruku, a tak natáčanie akčných sekvencií nemohol absolvovať. V ďalších častiach filmov zo sveta Harry Pottera však už nechýbal.

Vysvetlenie tejto „záhady“ je teda veľmi jednoduché a logické. Tvorcovia s hercom a touto postavou počítali aj naďalej a nechceli ho preobsadiť. Tak sa so situáciou vysporiadali takýmto spôsobom.

Jeho kolega musel v Harrym Potterovi skončiť

Menej priaznivý osud však postihol jeho hereckého kolegu Jamie Wayletta, ktorý stvárnil Crabbea. Pred zavŕšením ságy bol nahradený inou postavou zo Slizolinu. Podľa správ BBC mal totiž v roku 2009 problémy so zákonom, konkrétne kvôli pestovaniu marihuany. Dostal sa až pred súd, ktorý mu nariadil 120 hodín verejnoprospešných prác. A to neboli jediné opletačky, do ktorých sa dostal.

Okrem toho ho neskôr zatkli aj kvôli výtržnostiam počas londýnskych nepokojov, píše BBC. Rovnako ho čakal súd, ktorý mu nariadil tvrdší rozsudok. Napokon bol odsúdený na dva roky za mrežami.